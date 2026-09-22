Rescatan a "Bocanegra", perrita que fue arrastrada por un vehículo en Hidalgo

Un nuevo acto de crueldad hacia los animales provocó indignación en el estado de Hidalgo. En la comunidad de La Trinidad, perteneciente al municipio de Zempoala, una perrita de cuatro años llamada "Bocanegra" fue víctima de una salvaje agresión al ser atada a un automóvil en marcha y arrastrada durante varios metros sobre el pavimento.

La brutal agresión quedó registrada en video por otro automovilista que circulaba por la zona. La difusión del metraje en redes sociales alertó de inmediato a la población y movilizó a las autoridades locales para ejecutar el rescate del ejemplar.

El rescate y el diagnóstico médico

Tras recibir las denuncias correspondientes, personal municipal intervino en la zona para resguardar a la perrita y trasladarla a valoración médica urgente.

"Hicimos el rescate y posteriormente el resguardo de Bocanegra, ya que había una denuncia formal por maltrato animal", confirmó Paciano Meneses, director de Protección y Bienestar Animal de Zempoala.

Actualmente, el estado de salud y la atención médica de "Bocanegra" comprenden los siguientes aspectos:

Lesiones visibles: Presenta inflamación severa y heridas abiertas por fricción en las cuatro extremidades.

Medicación: Se le administra un tratamiento a base de analgésicos, antiinflamatorios y un triple esquema de antibióticos.

Curaciones: Aplicación constante de antisépticos y cicatrizantes en la piel lacerada.

Estudios pendientes: Realización de radiografías de control para descartar posibles fracturas en las falanges.

El médico veterinario Ulises Islas Gutiérrez detalló que la perrita se encuentra bajo un tratamiento intensivo para aliviar el dolor de las quemaduras ocasionadas por el contacto con el asfalto. Pese a encontrarse decaída por el trauma, el especialista destacó la nobleza de su temperamento durante las curaciones.

"Está con medicamento, analgésicos, antiinflamatorios, triple esquema de antibióticos y utilizamos antiséptico y cicatrizante en las heridas. En un rato más le vamos a practicar rayos X para descartar que haya tenido alguna fractura de falange".

Investigaciones y búsqueda de un hogar digno

El caso encendió las alarmas entre la ciudadanía hidalguense. Vecinos de Zempoala repudiaron el hecho e hicieron un llamado a la tenencia responsable de mascotas: "Un animalito no es un objeto; hay que cuidarlo, hacerse responsable y brindarle calidad de vida", expresó Daniel Gutiérrez, habitante del municipio.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lleva a cabo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del conductor involucrado y determinar su situación jurídica por el delito de maltrato e irritación animal.

En tanto concluyen las indagatorias y "Bocanegra" completa su rehabilitación, las autoridades prevén canalizarla a un proceso de adopción responsable para garantizarle una familia que le brinde una vida digna y libre de violencia.