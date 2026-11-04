Bloqueo de jubilados obliga a suspender homenaje póstumo a Cuauhtémoc Cárdenas

La protesta de jubilados y extrabajadores de la Cámara de Diputados obligó a cancelar la sesión ordinaria en la que se tenía previsto rendir un homenaje póstumo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido el pasado 28 de octubre, a los 92 años.

Desde las primeras horas del día, más de 250 trabajadores activos y jubilados bloquearon la totalidad de los accesos al Palacio Legislativo para exigir que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 incluya recursos para garantizar prestaciones que consideran parte de sus derechos adquiridos.

Ante la imposibilidad de desarrollar las actividades parlamentarias, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, confirmó la suspensión de la sesión prevista para las 11 de la mañana y convocó a una mesa de diálogo con los inconformes.

En un mensaje videograbado, el legislador explicó que se decidió pausar la agenda para entablar el diálogo con representantes de los inconformes.

“Hemos decidido suspender la sesión ordinaria que se tenía prevista el día de hoy a las 11 de la mañana, toda vez que vamos a entablar una mesa de diálogo con las y los jubilados a las 11:45.

El legislador por el Partido Verde afirmó que es su responsabilidad, como presidente de la Mesa Directiva, garantizar la seguridad de las y los trabajadores de la Cámara, de las y los diputados, por lo que se suspende la sesión plenaria.

En tanto en las inmediaciones de San Lázaro se encuentra apostado un camión de granaderos y al menos 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para preservar el orden del bloqueo.

En su mensaje Raúl Bolaños afirmó que será a través del diálogo, con el que se encontrará una solución a las peticiones de los jubilados, que, con pancartas, y megáfonos, y portando playeras y gorras blancas, se apostaron desde antes de las 07:00 horas, en los ocho accesos de San Lázaro,.

Pasado el mediodía, tras unas cinco horas de bloqueo, una comitiva integrada por Bolaños-Cacho, el diputado Fernando Castro Trenti y el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, entre otros, ingresó al recinto para reunirse con un grupo de representantes de los jubilados.

Los manifestantes, de la tercera edad, exigen que el presupuesto de 2027 contemple recursos para mantener prestaciones adicionales a las pensiones que reciben del ISSSTE. Los inconformes reclaman un apoyo mensual de 14 mil pesos y una cantidad extraordinaria de 50 mil pesos al cierre del año.

En conjunto, las demandas representan alrededor de 114 millones de pesos anuales. Autoridades de la Cámara de Diputados aseguraron que escucharán las demandas y recibirán el pliego petitorio. En tanto continúa el bloqueo en el recinto legislativo.