Indígenas de Tilapa bloquean la Autopista del Sol; exigen predio de siembra

Alrededor de 500 pobladores indígenas de la comunidad de Tilapa, perteneciente al municipio de Malinaltepec, bloquearon de manera total la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, en la entrada sur de Chilpancingo, Guerrero, para exigir apoyo gubernamental en la adquisición de tierras de cultivo.

La movilización, iniciada desde las 10:30 de la mañana, generó un colapso en la circulación vial de los cuatro carriles, dejando varados a cientos de automovilistas, camiones de carga y comerciantes que intentaban trasladarse entre Acapulco y la capital del estado.

Tráfico varado e imprevistos de emergencia en el tramo carretero

El cierre total de la arteria obligó a cientos de viajeros a permanecer sobre la pista sin la posibilidad de tomar vías alternas de evacuación. Entre los varados se registraron casos de inconformidad por parte de la ciudadanía, como el de una conductora que solicitó sin éxito el paso humanitario para trasladar a un adulto mayor con complicaciones de salud hacia una consulta médica.

“¿Por qué están bloqueando? Yo desconozco. Por eso, yo no soy de aquí, nosotros venimos de afuera. Entendemos todo esto, pero nosotros no tenemos la culpa”, recriminó una de las automovilistas atrapadas en el congestionamiento.

Exigen sustitución de hectáreas afectadas por erosión

Los representantes comunales explicaron que han agotado los canales institucionales de diálogo con las dependencias estatales para lograr la transferencia de recursos destinados a la compra de un terreno de 400 hectáreas indispensable para la siembra de maíz.

Señalaron que sus parcelas originarias sufrieron graves daños por erosión a causa de desastres naturales recientes, imposibilitando el sustento agrícola de las familias de la zona.