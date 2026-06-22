Becas buscan igualar a estudiantes: Claudia Sheinbaum

Las becas que otorga el gobierno de México tienen como fin igualar las condiciones de los estudiantes de escuelas públicas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

Este lunes se informó que a la fecha, en 2026 se tiene un padrón de 12.8 millones de estudiantes de escuelas públicas de nivel medio y de bachillerato beneficiados por las becas que otorga el gobierno federal.

“Es importante que todos los niños lleguen parejos a la escuela, que busquemos la manera de disminuir desigualdades. Si eso hacemos, más niños van a tener mejores calificaciones”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo dijo que el planteamiento del actual régimen es no beneficiar a los alumnos con mejores calificaciones sino que los apoyos económicos para útiles, calzado y uniformes deben ser universales.

“Nosotros nos vamos por las becas universales, en la medida que el presupuesto lo permita, pero es mejor que todos lleguen con un apoyo para útiles, uniformes y lo que requieran los mamás y papás para sus hijos a que solamente sea para algunos y eso genera igualdad y la igualdad es una de las mejores enseñanzas que podemos dar a nuestras hijas, hijos”, comentó la presidenta.

Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar detalló que actualmente hay 12 millones 876 mil 579 estudiantes de escuelas públicas que reciben algún tipo de beca del gobierno federal.

Esto representa un monto de 23 mil 620 millones de pesos entregados a lo largo de 2026.

Detalló que la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica beneficia a 8.2 millones de alumnos, y representan una inversión de 13.1 mil millones de pesos

La Beca Universal Benito Juárez para bachillerato beneficia a 4.1 millones de estudiantes y representa un presupuesto de 7.9 mil millones de pesos.

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación Superior, tiene una inversión anual de 2. 5 mil millones de pesos para beneficiar a 479 mil; y la beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra beneficia a 55.9 mil estudiantes y representa un gasto de 106 millones de pesos.

Adelantó que está por iniciar el registro de nuevos beneficiarios de las becas para el ciclo escolar 2026-2027.