Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra inician pagos hoy

Este lunes 13 de abril de 2026, tres Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) inician dispersión de fondos, la cual estará activa hasta el día viernes 24 del mismo mes.

Dichas iniciativas son las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, que tienen como objetivo que ninguna niña, niño, adolescente o joven en el país abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

¿Cómo quedó el calendario?

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos se realizarán durante abril conforme a la primera letra del apellido paterno de las y los beneficiarios, para este efecto, las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

Recibirán en su tarjeta del Banco del Bienestar un pago doble correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril de 2026. Especial

Cabe mencionar que en todos los casos, los pagos se depositarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. De esta manera, la beca universal de Educación Media Superior Benito Juárez, la cual contribuye a que las y los jóvenes que cursan el bachillerato o una carrera técnica en escuelas públicas, ya sea en modalidad escolarizada o mixta, continúen y concluyan sus estudios. Este programa benefició a 4 millones 94 mil 419 estudiantes, con una inversión de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos.

Por su parte, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro también promueve la permanencia de estudiantes en educación superior. Al cierre de 2025, este apoyo benefició a 409 mil 226 universitarios, con una inversión total de 11 mil 873 millones 172 mil 592 pesos.

En tanto, la beca Gertrudis Bocanegra busca evitar que las y los estudiantes interrumpan sus estudios por falta de recursos para trasladarse a sus centros educativos. En 2026, este programa ya cuenta con más de 44 mil universitarios registrados y forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Cabe mencionar que quienes reciben su respectiva beca desde el año pasado recibirán en su tarjeta del Banco del Bienestar un pago doble correspondiente a los bimestres enero-febrero y marzo-abril de 2026.

Bajo esta premisa, las y los becarios de bachillerato recibirán 3 mil 800 pesos, mientras que las y los estudiantes de educación superior incorporados a Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán 11 mil 600 pesos.

fdm