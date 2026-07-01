Inauguran Feria de la Paz en Cuernavaca para acercar servicios y combatir la violencia

Con el firme objetivo de garantizar los derechos fundamentales de la población y atender de manera directa las causas estructurales que generan la violencia, se llevó a cabo la inauguración de la Feria de la Paz en el municipio de Cuernavaca. El evento contó con la participación prioritaria de las autoridades federales de seguridad y de la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, quienes encabezaron la puesta en marcha de esta estrategia nacional enfocada en la pacificación del país a través del bienestar social y el desarrollo comunitario.

Durante el desarrollo de la jornada ciudadana, los tres niveles de gobierno desplegaron una infraestructura operativa diseñada para acercar de forma ágil y gratuita diversos trámites institucionales, servicios de salud, orientación jurídica y el registro directo a programas sociales prioritarios. Las autoridades convocantes enfatizaron datos duros sobre la efectividad de estas intervenciones, señalando que la aproximación del Estado a las comunidades vulnerables disminuye los índices de criminalidad al ofrecer alternativas reales de desarrollo económico y educativo para los jóvenes y las familias de la región.

“Atender las causas que generan la violencia es la forma más eficaz de pacificar el país”, puntualizaron las autoridades durante el acto oficial, al defender que la seguridad pública no solo se logra mediante el uso de la fuerza, sino consolidando una cultura de paz y legalidad desde el territorio. Con la implementación de esta feria en la capital morelense, el Gobierno de México y la administración estatal reafirmaron su política de coordinación estrecha para restablecer el tejido social, optimizar los tiempos de atención gubernamental y asegurar que los recursos y derechos constitucionales lleguen sin intermediarios a las zonas con mayor atención prioritaria.