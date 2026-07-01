Cae una gerente de Banco del Bienestar por robo de 5 millones de pesos

La Fiscalía General de Justicia informó la detención de Delia “N”, gerente de la sucursal del Banco del Bienestar donde la semana pasada fueron robados 5 millones de pesos, por su presunta participación en los hechos.

Junto con la empleada bancaria fueron capturados Alexis “N”, de 25 años, y Armando “N”, de 50, quienes también son investigados por su posible intervención en el atraco. Los tres permanecen internos en un reclusorio estatal.

En conferencia de prensa, el fiscal general de Justicia, Javier Flores, informó que los tres detenidos tienen parentesco entre sí y reveló que una de las principales líneas de investigación apunta a que el robo habría sido cometido para encubrir irregularidades detectadas previamente en las operaciones de la sucursal bancaria.

Al parecer hubo un desfalco con fechas anteriores y se practica ese delito de robo para ocultar los hechos”, comentó.

La hipótesis es analizada por el Ministerio Público, que mantiene abierta la investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.

Aseguran vehículos adquiridos con lo robado

De acuerdo con la Fiscalía, Delia “N” fue detenida inicialmente por el delito de resistencia de particulares. Durante las diligencias, las autoridades aseguraron una camioneta GMC Terrain blanca y un Chevrolet Aveo negro, ambos de modelo reciente y que, según las investigaciones, habrían sido adquiridos con recursos presuntamente provenientes del robo.

Las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación para determinar si la gerente participó directamente en la planeación y ejecución del atraco.

Cateos permiten recuperar parte del dinero robado

Por su parte, Alexis “N” y Armando “N” fueron detenidos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, luego de cateos realizados en las colonias Los Ébanos, en Apodaca, y Los Morales, en San Nicolás de los Garza.

Durante los operativos, agentes ministeriales aseguraron un millón 851 mil 200 pesos, cantidad que presuntamente forma parte del dinero sustraído del banco.

Además, fueron asegurados un Ford Mustang negro y una camioneta Chevrolet Colorado blanca, vehículos que, de acuerdo con las investigaciones, también habrían sido comprados con recursos obtenidos del atraco.

Encuentran droga y el vehículo utilizado en el asalto

La Fiscalía General de Justicia informó que en los inmuebles cateados también fueron localizadas dosis de narcóticos y diversos objetos presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo.

De manera adicional, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) aseguró un Chevrolet Spark color plata y un Ford Escort dorado, este último identificado por las autoridades como el vehículo presuntamente utilizado durante la comisión del robo.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de los detenidos, esclarecer el posible desfalco previo señalado por la Fiscalía y establecer si existen más personas involucradas en el caso.