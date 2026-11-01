Baja California es primer lugar nacional en salario policial en cinco años de gobierno de Marina del Pilar

Rumbo a la presentación de su Quinto Informe de Resultados, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda consolidó una política de justicia laboral sin precedentes para los cuerpos de seguridad de la entidad, al posicionar a Baja California en el primer lugar nacional con el salario policial más alto del país, con una percepción promedio mensual de 25 mil 967 pesos para las y los agentes locales.

Esta estrategia institucional, impulsada durante cinco años de bienestar y dignificación laboral, contempla la creación de un fideicomiso histórico de mil 500 millones de pesos para el periodo 2023-2027, destinado a fortalecer el esquema de prestaciones sociales y la seguridad social, así como a garantizar un retiro digno a más de 2 mil 300 elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Sistema Penitenciario.

A través de este fondo, el personal policial y sus familias acceden a un paquete integral de 13 prestaciones que abarcan servicio médico, pensiones, becas educativas, apoyo para útiles escolares y esquemas de retiro digno. Muestra de ello es que, tan solo durante el primer semestre de 2026, más de 2 mil 136 elementos fueron beneficiados con al menos una prestación social. Destacan los 215.7 millones de pesos destinados al pago directo de pensiones por invalidez, edad avanzada y retiro anticipado, así como a apoyos por fallecimiento.

Como parte del incentivo directo a la tropa, la administración estatal otorga un estímulo económico anual de 5 mil pesos para cada integrante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), sumado a un incremento del 100% en las becas para cadetes en formación, quienes pasaron de percibir 6 mil a 12 mil pesos mensuales durante 2026 para consolidar la vocación policial desde la academia.

En el eje de fortalecimiento operativo y territorial, la dignificación policial se acompaña del despliegue táctico con la apertura de nuevas bases operativas de la FESC en San Quintín, San Felipe y el Valle de Guadalupe, ampliando la presencia preventiva en zonas estratégicas del estado. Esta cobertura integral se traduce en avances en seguridad pública, con una disminución significativa de delitos entre el periodo de enero a agosto de 2025 y el mismo lapso de 2026: robo de vehículos (-28.46%), homicidio doloso (-18.98%) y robo a casa habitación (-16.33%).

Asimismo, la atención integral incluye la salud mental mediante programas especializados impartidos en coordinación con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California para brindar acompañamiento psicológico y manejo del estrés. Por otra parte, se consolida el reconocimiento al mérito profesional con el ascenso de grado de 86 elementos, acompañado de incrementos salariales de hasta el 6%, tras acreditar sus evaluaciones académicas, documentales y controles de confianza en el Servicio Profesional de Carrera.

La mandataria estatal afirmó que, por años, la labor policial fue relegada, pero hoy, en el corazón de la Cuarta Transformación, se entiende que cuidar a quienes nos cuidan es un deber moral y de justicia social. Cuidar de las y los policías y de sus familias no es un gasto, es honrar su entrega con dignidad, seguridad social y amor por nuestra tierra.

Con un modelo integral que combina ingresos dignos, salud emocional, infraestructura estratégica y ascensos por mérito, la entidad avanza en la consolidación de corporaciones más humanas y efectivas, fortaleciendo las bases del bienestar compartido para las familias de quienes diariamente protegen a la población.