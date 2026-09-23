Avanza castigo de hasta 10 años por piratería en tianguis y ventas en línea

El pleno del Senado de la República conoció en primera lectura la reforma para agudizar el combate a la piratería, desde aduanas hasta los tianguis, pues ahora se castigará hasta con 10 años de prisión al vendedor ambulante que esté en posesión de piratería, incluso para venta en medios electrónicos, sin que ninguna fuerza política hiciera referencia a esta nueva disposición legal.Cambios al artículo 403 Bis tras críticas

La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aprobada ayer en comisiones unidas del Senado, incluyó una modificación al nuevo artículo 403 Bis de la ley de propiedad industrial, con el propósito de atemperar las críticas vertidas en redes sociales y expresadas por senadores de oposición, porque la redacción original, coincidieron, es un intento de censura para periodistas y creadores de contenidos en redes sociales.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que se hicieron los cambios para evitar que la oposición utilice una interpretación sesgada con fines de propaganda política.

La modificación establece que “a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.

Sin embargo, tanto para panistas como para priistas se trata de un cambios insuficiente, mientras que Movimiento Ciudadano prefirió abstenerse; por eso, la votación en comisiones fue de 25 en favor, por parte de morenistas, petistas y verdes, frente a 11 en contra, de panistas y priistas, así como dos abstenciones de los emecistas.

Las Claves Comisiones del Senado avalaron imponer de 4 a 10 años de cárcel por venta de piratería en locales, ambulantaje y redes.

Se modificó el artículo 403 Bis sobre uso de marcas e identidades oficiales para atemperar acusaciones de censura.

Los vendedores ambulantes y de mostrador serán considerados responsables jurídicos directos del delito de piratería.

Sanciones directas al comercio informal

Para el caso de la nueva responsabilidad jurídica de los vendedores ambulantes y vendedores de mostrador respecto de mercancía pirata la reforma al Código Penal Federal los hace responsables directos del delito y con quienes se atenderán temas como la reparación del daño provocado al dueño de los derechos comerciales de una marca o un producto.

Además, la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ordena en el artículo 404 que “se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, a la persona que venda u ofrezca en venta, a escala comercial, a cualquier persona consumidora final en vías o en lugares públicos, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley”.

Hasta 10 años de cárcel por delincuencia organizada

Aclara, sin embargo, que la sanción se elevará hasta 10 años de cárcel cuando se detecte una actividad organizada, así sea en puestos “temporales o semifijos”; es decir, el ambulantaje.

“Si la venta o la oferta en venta, a escala comercial, se realiza en establecimientos comerciales, locales fijos, puestos temporales o semifijos, de forma física o empleando medios electrónicos; o si dicha actividad se ejecuta de manera organizada, sistemática o reiterada, se impondrá la pena de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el ilícito”, dispone.

Una vez que las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen, ya con la modificación propuesta por Javier Corral y respaldada por las bancadas oficialistas, el pleno del Senado conoció el dictamen en primera lectura, a fin de aprobarlo el próximo martes y enviarlo a la Cámara de Diputados para eventual aprobación.