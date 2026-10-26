“Aún no decían mi nombre y ya estaba arriba con la bandera”: alumna tras ganar oro en Indonesia

La ciencia y el talento técnico de Tamaulipas destacaron a escala global. Ángela Karime Venegas Hernández, alumna del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) número 78 de Altamira, obtuvo la medalla de oro en una competencia internacional de tecnología celebrada en Indonesia, tras competir contra representantes de 25 países.

La estudiante logró la máxima distinción con su proyecto Vortex Tech, una investigación aplicada que busca la mitigación y sofocación de incendios a través de la emisión de ondas acústicas, alternativa que prescinde de agua o químicos tradicionales.

Al recordar el momento en que subió al podio internacional, Venegas Hernández relató la emoción de ver la bandera mexicana en lo más alto.

“Nada más vi el 78 y yo me paré, agarré la bandera, ya iba corriendo; aún no habían dicho ni mi nombre y ya estaba arriba (...). La emoción, todos gritando... quería llorar, pero de la emoción de que ya habíamos ganado”.

Interés internacional en fase experimental

El prototipo acaparó la atención de académicos, asesores y estudiantes de diversas nacionalidades presentes en la sede asiática, quienes acudieron al módulo de la joven tamaulipeca para conocer a fondo el funcionamiento físico del mecanismo sonoro.

“Estaba poniendo mi estand apenas y se me acercaba gente de Indonesia que me decía que ya sabía del proyecto, que les interesaba mucho y les emocionaba que pudiera estar ahí; me pedían fotos con los alumnos y me traían a sus hijos”, compartió la estudiante.

Aunado a la presea dorada, la investigación le valió una acreditación oficial para participar en un próximo certamen científico en modalidad digital.

No obstante, el reto más relevante en su agenda académica tendrá lugar en marzo de 2027, fecha en la que viajará a Túnez para integrarse a una cumbre presencial de ciencia y tecnología.

La alumna subrayó que, si bien el desarrollo aún se cataloga como un prototipo experimental en etapas formativas, el objetivo a corto y mediano plazo es continuar perfeccionando el equipo para consolidar una herramienta funcional y poner en alto el desarrollo científico de México en el extranjero.