Sheinbaun felicita a Ángela Karime Venegas por medalla de oro en Indonesia con su extintor acústico

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 78 de Altamira, Tamaulipas, quien obtuvo una medalla de oro en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026, celebrada en Indonesia, gracias a la creación de un extintor acústico que utiliza ondas sonoras para combatir incendios.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de octubre, en Palacio Nacional, la mandataria destacó el talento de la joven mexicana y señaló que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ya se puso en contacto con ella para conocer su invento.

Estudiante mexicana gana medalla de oro en Indonesia por su extintor que apaga el fuego mediante ondas sonoras. Ya la contactó la Secretaría de Ciencia y Tecnología para conocer este, pues, gran invento de ella, ella es un ejemplo”, expresó Sheinbaum.

La presidenta también reconoció la capacidad de los estudiantes mexicanos que se forman en instituciones públicas y universidades del país, y subrayó la importancia de impulsar el desarrollo científico y tecnológico entre las nuevas generaciones.

Ella es un ejemplo de cientos y cientos”, afirmó al referirse a la joven y al talento que existe en México.

SEP reconoce a estudiante de Tamaulipas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) también reconoció el logro de Ángela Karime Venegas Hernández, alumna del CETIS 78 de Altamira, por su participación en la competencia internacional y el desarrollo de una tecnología alternativa para combatir el fuego.

A través de sus canales oficiales, la dependencia destacó la creatividad de la estudiante y el orgullo que representa su resultado para el país.

Es un orgullo ver cómo las y los jóvenes ponen su pasión, ingenio y creatividad al servicio de nuevas ideas y llevan el nombre de México a lo más alto”, publicó la SEP.

El reconocimiento se suma a la felicitación presidencial y coloca en el centro de la atención el trabajo de una estudiante mexicana que llevó un proyecto de innovación tecnológica a un certamen internacional.

Vortex Tech: el extintor acústico que utiliza ondas sonoras

El proyecto con el que la estudiante obtuvo la medalla de oro se denomina Vortex Tech. Se trata de un extintor acústico diseñado para sofocar llamas mediante ondas sonoras de baja frecuencia, en lugar de recurrir directamente al agua, la espuma o el polvo químico.

La tecnología busca aprovechar el comportamiento de las ondas sonoras para alterar las condiciones que mantienen una llama, con la finalidad de extinguir el fuego mediante un mecanismo diferente al de los extintores convencionales.

Este enfoque representa una alternativa tecnológica que requiere pruebas y evaluaciones específicas para determinar sus aplicaciones, alcances y condiciones de seguridad en escenarios reales.

La propuesta de Ángela Karime destacó en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026, realizada en Indonesia, donde obtuvo el máximo reconocimiento señalado en la información difundida por las autoridades educativas.