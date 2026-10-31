Por segundo año, ASF detecta inconsistencias fiscales en nómina de Veracruz

Por segundo año consecutivo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias relacionadas con registros de nómina y comprobantes fiscales en dependencias y organismos del gobierno de Veracruz, que derivaron en promociones para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejerza sus facultades de comprobación.

En la Cuenta Pública 2024, la ASF encontró diferencias entre la fuente de financiamiento registrada en el Capítulo 1000, Servicios Personales, con la reflejada en los CFDI de cuatro entes públicos. Tres lograron aclarar las observaciones, pero persistieron las correspondientes a Servicios de Salud de Veracruz, por lo que el órgano fiscalizador promovió que el SAT lo auditara.

La revisión también identificó inconsistencias entre información de la Cuenta Pública y registros contables o presupuestales de 16 entes. En ese grupo figuraba la Secretaría de Educación de Veracruz, que nuevamente aparece observada en la fiscalización de 2025.

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Para 2025, el problema no sólo persiste, sino que las acciones de comprobación fiscal alcanzan a cinco entes. La ASF solicitó al SAT auditar al Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, al Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, al Instituto Veracruzano del Deporte y a la Secretaría de Educación, por diferencias que no fueron acreditadas entre los registros de Servicios Personales y los CFDI.

El señalamiento más delicado recayó en la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, que no acreditó el entero al SAT de un millón 228 mil 80 pesos de ISR retenido por sueldos y salarios, de acuerdo con la auditoría 2132 que ahora se publica.

El contraste es relevante porque en la revisión de 2024, la ASF reportó que los entes fiscalizados habían enterado el total del ISR retenido y concluyó que Veracruz cumplió “parcialmente” con las reglas del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para 2025, el dictamen establece que, en términos generales, el gobierno de Veracruz “no cumplió con las disposiciones legales y normativas” aplicables en la materia.