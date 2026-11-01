Claudia Sheinbaum anuncia avance de 25% del Tren Querétaro-Irapuato

La jefa del Ejecutivo federal estimó que la construcción de vivienda y de trenes representa cerca del 1% del PIB este año.

Destacó el crecimiento económico anual de 3.2% en el tercer trimestre, de acuerdo con el INEGI.

El Tren Querétaro-Irapuato tendrá una longitud de 102 km y beneficiará a 2 millones de personas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó la construcción del Tren Querétaro-Irapuato —que lleva un 25% de avance y beneficiará a 2 millones de personas— e informó que la construcción de trenes de pasajeros y de vivienda está impulsando cerca del 1% del producto interno bruto durante este año.

Excélsior / Presidencia

“La construcción de trenes está empujando el empleo y el desarrollo económico del país, así que muchas felicidades a quienes hoy nos acompañan, a las empresas que están construyendo, a las y los trabajadores, al gobernador de Querétaro, que nos ha ayudado mucho, la gobernadora de Guanajuato. Somos de partidos políticos distintos, pero eso no tiene nada que ver cuando trabajamos juntos por el bien de México”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía mexicana registró un crecimiento de 3.2% a tasa anual durante el tercer trimestre de 2026, un resultado que superó las proyecciones iniciales, que no rebasaban el 1%.

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El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, reportó que el Tren Querétaro-Irapuato tiene un avance del 25% en su construcción. La obra tiene una longitud de 102 kilómetros y contará con 10 viaductos, un túnel-cajón y 13 estructuras viales, en beneficio de alrededor de 2 millones de personas. Además, generará 3 mil 365 empleos directos y 5 mil 700 indirectos.

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El titular de la Unidad de Construcción de la ATTRAPI, Efraín Deschamps Gutiérrez de Velasco, detalló que, de los 10 viaductos estimados a lo largo de la obra, cinco ya están en construcción, dos más iniciarán la próxima semana y los tres restantes comenzarán antes de que finalice el año.

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El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció a la presidenta de México la construcción de este tipo de proyectos que impulsan la conectividad y que se plantearon desde hace 50 años, pero que hoy se están haciendo realidad.

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La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, celebró el avance de esta obra, que permitirá mayor cercanía con la Ciudad de México y detonará el empleo, las oportunidades y el desarrollo económico del país.