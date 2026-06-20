¡Atención! Se esperan lluvias muy fuertes en casi todo el país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), invita a la población para fortalecer las medidas preventivas y de autocuidado ante las precipitaciones previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, para este sábado se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros (mm), en las zonas este de Nayarit, norte de Jalisco y sur de Zacatecas.

Asimismo, se presentarán precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en regiones de Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; e intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. También se anticipan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Sonora y Tabasco, así como lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Campeche y Quintana Roo.

La interacción de diversos sistemas meteorológicos, como el avance de ondas tropicales y la presencia de canales de baja presión sobre el territorio nacional, originarán estas precipitaciones, mismas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Ante este escenario, la CNPC invita a los habitantes de estas entidades a priorizar su seguridad y evitar por completo el cruce de ríos, arroyos, vados y zonas bajas con riesgo de inundación durante y después de las tormentas, ya que las corrientes de agua pueden arrastrar personas y vehículos. Las familias que habitan en zonas de laderas deben estar atentas a su entorno y tener plenamente identificadas las rutas de evacuación hacia los refugios temporales habilitados por las autoridades locales.

Se recomienda a toda la población mantener limpios los frentes de sus hogares y libres de basura las alcantarillas para facilitar el flujo del agua y prevenir encharcamientos severos. Durante la presencia de tormentas eléctricas, la indicación de seguridad es resguardarse en interiores y evitar permanecer en espacios abiertos o debajo de árboles o estructuras endebles.

La prevención es nuestra mejor herramienta, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse informada y acatar en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades locales.