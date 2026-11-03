Papa León XIV no vendrá a México; visitará a la Virgen de Guadalupe, pero en Uruguay

Diversos periodistas ligados al Vaticano aclararon que el Papa León XIV no vendrá a México como horas atrás se adelantó, y que las palabras de María Montserrat Alvarado, directora del Departamento de Comunicación del Vaticano, se malinterpretaron, ya que el sumo pontífice sí visitará a la Virgen de Guadalupe, pero lo hará en una parroquia de Uruguay.

En sus redes sociales, la periodista Valentina Alazraki explicó que “cuando Montse Alvarado, la nueva prefecta del Dicasterio para la comunicación de la Santa Sede comentó en la rueda de prensa sobre el viaje a América Latina que el Papa León XIV visitaría a la Virgen de Guadalupe, se refería a la parroquia de Casavalle en Uruguay”.

Mencionó que de acuerdo con el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, Montserrat Alvarado “no se refería a la basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, sino a la parroquia de Casavalle en Uruguay”.

No todas son malas noticias para los fieles católicos mexicanos, ya que de acuerdo con Valentina Alazraki, el Papa León XIV sí quiere visitar nuestro país y recorrer la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, pero hasta el momento no hay una fecha en concreto.

Por otra parte, Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, respaldó la información de Valentina Alazrak, ya que destacó que la Oficina de Prensa de la Santa Sede detalló que Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio de la Comunicación, “se refería a que en Uruguay el Papa visitará una parroquia dedicada a la Virgen de Guadalupe”.

El viaje a México, deseado por #LeónXIV, se hará cuando sea posible, pero hoy nadie lo ha confirmado durante el #Briefing celebrado en @HolySeePress”, añadió.

Aún no hay fecha para la visita de León XIV a México

Por Isabel González

Desde los primeros meses de su pontificado, León XIV expresó su deseo de visitar suelo azteca y acudir a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, para encomendar su ministerio a la morenita del Tepeyac.

Sin embargo, los múltiples compromisos le han impedido establecer y revelar la fecha de una primera visita a nuestro país como sucesor de San Pedro en la tierra.

El Papa León XIV se ha limitado a señalar que espera que pronto pueda contemplar la imagen original de la Guadalupana, ya que un 12 de diciembre del 2014 fue ordenado obispo en Chiclayo, Perú.

Las dudas respecto a cuándo pudiera viajar el Papa a México se despegarán paulatinamente en los próximos meses, una vez que se den a conocer las actividades de su agenda para el arranque del 2027.

Generalmente la agenda papal se difunde mensualmente y en ese documento público se describen tanto las actividades que desplegará en el Vaticano como las visitas pastorales a países en el mundo católico.

En el caso de la iglesia católica en México hay coincidencia entre varios de sus integrantes y pastores respecto a que la llegada del Papa a nuestro país pudiera darse en el segundo semestre del próximo año.