Mujer teme por la integridad de sus hijas; dejan la cárcel quienes sustrajeron a las niñas

En Tlaxcala denuncian a juez que cambió una medida cautelar a tres personas implicadas en sustracción de dos menores, de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria, lo que pone en riesgo a las dos menores y su mamá, quien ha sido víctima de violencia vicaria, física y psicológica.

Se trata de Marcela Villegas, una mujer de origen colombiano que nuevamente levanta la voz. A tres años de que sus dos menores hijas fueron sustraídas, la justicia para ellas aún no llega; las autoridades decidieron cambiar la medida cautelar a las tres personas detenidas por este delito: el papá de las niñas, la abuela y la tía.

Fue en noviembre del 2023 cuando a Marcela le fueron arrebatadas sus dos hijas de manera violenta por la familia de su esposo.

En Tlaxcala la justicia no existe y en este momento y lo digo para los medios, cualquier cosa que llegue a pasar hago responsable a la jueza primero de control María Fernanda Dominguez Jiménez, jueza del acordeón, jueza del Bienestar. Es un riesgo y un peligro para nosotros como víctimas, en este caso como representante legal de mis dos menores hijas, como ofendida y víctima también indirecta, donde la jueza primero de control especializada en Justicia para Adolescentes, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, sustituyó la medida de prisión preventiva justificada”, resaltó

Marcela hace un llamado a las autoridades para que revisen la decisión de la juez, que asegura desconoce totalmente su caso, ya que esto representa un alto riesgo para ella y sus hijas al estar libres estás personas.

Además, denunció que la Fiscalía de Tlaxcala aún no ha cumplimentado dos órdenes de aprehensión contra otras dos personas que participaron en la sustracción de las niñas, que es el abuelo y su hermana.

Estoy muy preocupada porque se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar donde se les modificó y sustituyó la medida impuesta por el antiguo poder judicial o los antiguos jueces de prisión preventiva justificada por la prisión domiciliaria; recordemos que existen dos prófugos que cuentan con un amparo donde la Fiscalía no ha cumplimentado las dos órdenes de aprehensión que hacen falta", agregó.

Aseguró que con esta decisión se están violentando los derechos de las niñas y el de ella como víctima, ya que la juez no le otorgó medidas de protección.