ASF exhibe fallas en el manejo de recursos municipales durante el gobierno de David Monreal

La administración del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quedó nuevamente bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que el órgano fiscalizador documentó errores en la distribución de participaciones federales, afectaciones millonarias a recursos municipales y fallas de control en la Secretaría de Finanzas estatal durante el ejercicio 2025. Monreal Ávila encabeza el gobierno zacatecano para el periodo constitucional 2021-2027.

El Informe Individual de Auditoría 2398 revisó 4 mil 309 millones 185 mil 178.39 pesos correspondientes a participaciones federales destinadas a los municipios de Zacatecas.

La muestra auditada fue del 100 por ciento. Aunque la ASF señaló que, en términos generales, el pago se realizó conforme a la normativa, también asentó que el gobierno estatal cometió errores en cálculos, no formalizó correctamente algunos criterios y careció de controles suficientes para asegurar una distribución adecuada.

El hallazgo más relevante apunta al Fondo Único de Participaciones. La ASF detectó que la administración estatal no consideró el Impuesto Sobre la Renta ni el ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles para integrar el año base usado en el coeficiente efectivo de distribución.

Ese error modificó el cálculo y derivó en diferencias en los montos entregados a los ayuntamientos. Como resultado, 19 municipios recibieron menos recursos de los que debieron asignárseles.

El problema no fue menor. La Secretaría de Finanzas aplicó coeficientes preliminares de enero a marzo de 2025 y después, en abril, actualizó variables para calcular el coeficiente efectivo; sin embargo, no ajustó los anticipos entregados en el primer trimestre, como lo exigía la normativa local.

Además, la ASF advirtió que para diciembre se utilizó una metodología de estimación del Fondo General de Participaciones que no estaba formalizada en la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

La auditoría también encontró errores en la distribución del 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal. Entre enero y mayo de 2025, la Secretaría de Finanzas utilizó la recaudación del impuesto predial de 2022, cuando correspondía usar la de 2023. Esa falla provocó que 12 municipios recibieran un millón 58 mil 664.01 pesos menos de lo que debían recibir. Por este punto, la Secretaría de la Función Pública estatal abrió el expediente SFP/4S/UI/005/2026-ASF para determinar posibles responsabilidades administrativas.

Las inconsistencias en el coeficiente también pegaron en otros fondos. En el caso del IEPS aplicado a la venta final de gasolina y diésel, la ASF señaló que, al utilizarse el mismo coeficiente mal determinado del Fondo Único de Participaciones, 19 municipios volvieron a ver disminuidos sus recursos. Un caso similar ocurrió con el Fondo de Estabilización Financiera, donde la distribución también dependía del coeficiente observado por el órgano fiscalizador.

A la mala distribución se sumó una fuerte carga de descuentos sobre los recursos municipales. En 2025, el Gobierno de Zacatecas aplicó afectaciones por 647 millones 240 mil 405.76 pesos a las participaciones de los 58 municipios.

Esos descuentos se cargaron al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal. Aunque la ASF indicó que el gobierno estatal presentó documentación para justificarlos, el monto exhibe una presión financiera considerable sobre los ayuntamientos, que recibieron recursos netos por 3 mil 663 millones 917 mil 70.47 pesos.

Dentro de esas afectaciones, la SHCP descontó 27 millones 201 mil 344 pesos por adeudos relacionados con omisiones totales o parciales en el entero del ISR a cargo de 18 municipios. Además, por un faltante del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, se aplicaron descuentos por 30 millones 913 mil 514 pesos a los 58 municipios.

En otras palabras, parte del dinero municipal quedó comprometido para cubrir adeudos y compensaciones financieras, no para gasto directo en servicios u obras locales.

El informe también documentó descuentos por 243 millones 84 mil 808.95 pesos a 49 municipios por anticipos de participaciones e intereses. A ello se agregaron 224 millones 548 mil 441.77 pesos retenidos a Guadalupe, Jerez y Zacatecas para fideicomisos vinculados con financiamiento de inversión pública productiva.

En el caso de Jerez, aun cuando el crédito fue liquidado el 1 de agosto de 2025, se siguieron aplicando descuentos en septiembre, octubre y noviembre por 9 millones 891 mil 811.33 pesos, que después tuvieron que reintegrarse al municipio.

La situación financiera de los municipios también se vio golpeada por adeudos con el ISSSTEZAC, laudos laborales y créditos con Banobras. La ASF reportó afectaciones por 61 millones 256 mil 277.79 pesos a Fresnillo, Juchipila y Río Grande por incumplimientos en cuotas, aportaciones y prestaciones de seguridad social. Además, se aplicaron 55 millones 911 mil 383.77 pesos a 24 municipios por laudos laborales y 2 millones 49 mil 683.48 pesos a Benito Juárez, Monte Escobedo y Tepechitlán por obligaciones con Banobras.

Aunque la ASF no dejó un monto pendiente como daño patrimonial definitivo, sí describió un problema de administración pública: Zacatecas no contaba con mecanismos de control suficientes para asegurar la correcta distribución de fondos e incentivos, el coeficiente efectivo no se determinó conforme a la normativa, la ley local no incluía método ni variables para estimar recursos de diciembre y las constancias de liquidación no especificaban los fondos afectados. Para el órgano fiscalizador, esto último reflejó falta de control en el proceso de pago de participaciones federales.

La intervención de la ASF obligó al Gobierno de Zacatecas a corregir procesos. La administración estatal entregó minutas, cronogramas y compromisos para ajustar controles; también modificó constancias de liquidación de 2026 para precisar los fondos afectados por deducciones.

Además, la Secretaría de la Función Pública estatal abrió procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas por los errores detectados en el coeficiente del Fondo Único de Participaciones, el excedente del Fondo de Fomento Municipal, gasolina y diésel, y el Fondo de Estabilización Financiera.

La lectura política del informe es clara: bajo la administración de David Monreal, los municipios de Zacatecas enfrentaron una distribución marcada por errores técnicos, descuentos millonarios y controles débiles.

La ASF no habló de desvío, pero sí dejó constancia de un manejo presupuestal deficiente que afectó el flujo de recursos municipales y obligó a corregir, después de la revisión federal, procedimientos que debieron operar correctamente desde el inicio del ejercicio fiscal.