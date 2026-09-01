Aseguran explosivos y uniformes tácticos escondidos en zona serrada de Durango

Mediante recorridos de prevención y vigilancia en la zona serrana de Durango, elementos de la Policía Estatal, pertenecientes al Operativo Dragón, Defensa y Guardia Nacional, localizaron explosivos en la comunidad de Todos Santos, de la junta municipal del Durazno, en el municipio de Tamazula.

También localizaron cartuchos explosivos y uniformes tácticos.

Militares aseguran explosivos y armas tácticas localizadas en una zona serrana de Durango Foto: Especial

Durante el despliegue táctico los uniformados localizaron 19 cartuchos explosivos EMULEX y dos uniformes con camuflaje.

Militares aseguran explosivos y armas tácticas localizadas en una zona serrana de Durango Foto: Especial

Los elementos realizan acciones de combate al delito en esa zona serrana colindante con el estado de Sinaloa, no se reportan personas detenidas.

El material explosivo fue resguardado con los protocolos establecidos para este tipo de artefactos.