Aseguran embarcación con droga frente a costas de Michoacán

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron una embarcación menor que transportaba aproximadamente 265 kilogramos de presunta cocaína, durante un operativo de vigilancia marítima y aérea frente a las costas de Michoacán.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los patrullajes permanentes para inhibir el trasiego de narcóticos por vía marítima.

Ubicación y seguimiento de la embarcación

De acuerdo con el reporte oficial, el seguimiento inició a 66 millas náuticas (unos 122 kilómetros) al noroeste de Lázaro Cárdenas.

La embarcación, equipada con motor fuera de borda, fue monitoreada hasta que tocó tierra en inmediaciones de Maruata, donde personal naval concretó el aseguramiento.

Decomiso de cocaína y combustible

En la lancha se localizaron cuatro bultos y tres bolsas que contenían 230 paquetes con polvo blanco con características similares a la cocaína, además de bidones con combustible presuntamente destinados a abastecer la misma unidad.

La droga asegurada tiene un peso aproximado de 265 kilogramos, cifra que deberá ser confirmada por las autoridades ministeriales mediante el peritaje correspondiente.

Impacto económico al crimen organizado

Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación económica cercana a 56.7 millones de pesos para las organizaciones criminales y evitó la distribución de más de 530 mil dosis en el mercado ilícito.

El material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación para determinar responsabilidades conforme al proceso penal vigente.

Con este resultado, la actual administración federal acumula más de 62 toneladas de droga incautadas en eventos marítimos, en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia que la Armada de México mantiene en el litoral del país para contener las actividades de grupos delictivos y debilitar su capacidad financiera.

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