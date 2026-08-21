Aseguran 52.5 millones de cigarros ilícitos en Lázaro Cárdenas: el mayor decomiso del año

En la que ya se posiciona como la mayor incautación de tabaco ilícito en lo que va del año, elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un cargamento masivo de 52 millones 500 mil cigarros apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La mercancía, proveniente de Vietnam, fue detectada mediante esquemas de inteligencia aduanera y análisis de riesgo mientras la embarcación realizaba maniobras de transbordo. Con este operativo, las autoridades federales frenaron el ingreso al mercado nacional de millones de cajetillas no reguladas, evitando además una evasión fiscal multimillonaria en impuestos como el IEPS y el IVA.

Un 2026 de constantes embates al mercado negro de tabaco

El decomiso en el puerto michoacano marca una cifra récord para el presente año, superando por amplio margen las dinámicas de aseguramiento que se venían registrando en las aduanas marítimas y fronterizas del país.

A lo largo de 2026, las fuerzas de seguridad habían mantenido un ritmo constante de interceptaciones, aunque en volúmenes fragmentados. Entre los precedentes más relevantes del año destacan:

Aduanas del Golfo y del Pacífico: En meses previos se habían concretado aseguramientos marítimos en contenedores comerciales, cuyos volúmenes promedio no rebasaban los 5 millones de piezas por operativo.