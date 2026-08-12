Aseguran 62 mil litros de hidrocarburo en predio de Pesquería, Nuevo León

Una denuncia anónima sobre un predio en donde se almacenaba hidrocarburo llevó a un cateo que permitió el aseguramiento de 62 mil litros de hidrocarburo, vehículos, auto tanques y pipas en Pesquería, Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la diligencia ejecutada en un inmueble ubicado sobre la Carretera a Dulces Nombres en el mencionado ayuntamiento.

En el operativo, el Ministerio Público Federal (PFM) también confiscó 10 tanques tipo frac tank, nueve tractocamiones, nueve autotanques tipo pipas, una pipa, dos camionetas pick up y nueve cajas secas vacías.

Autoridades ejecutaron la orden de cateo Foto: Especial

La FGR detalló que algunos de los vehículos se encontraban calcinados debido a un incendio registrado en dicho predio.

La inspección judicial se ejecutó como parte de una investigación por una denuncia referente al almacenamiento de hidrocarburo en el predio de forma ilícita.

El agente del Ministerio Público de la Federación (PFM) ejecutó la orden de cateo en colaboración con la PFM y personal pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Seguridad Física de Pemex, que brindaron apoyo perimetral.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las indagatorias correspondientes por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.