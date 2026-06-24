Arrestan a tres en manifestación por fuga de aguas negras en Guadalupe, NL

Habitantes de la colonia Nuevo San Miguel, en Guadalupe, bloquearon la tarde del martes el bulevar Miguel de la Madrid para exigir la reparación de una fuga de aguas negras que, aseguran, representa un riesgo sanitario y de seguridad durante las lluvias. La protesta terminó con la detención de dos hombres y una mujer por parte de la policía municipal.

El cierre afectó una de las principales vialidades del área metropolitana de Monterrey y provocó largas filas de vehículos en la ruta que conecta con el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Los vecinos sostienen que el problema se origina en un drenaje colapsado que desde hace meses provoca el derrame de aguas residuales sobre la vía pública sin que, afirman, exista una solución definitiva por parte de las autoridades responsables.

La principal preocupación de los residentes no se limita a los malos olores o a los problemas de insalubridad. Los habitantes aseguran que, durante las lluvias, las aguas residuales se mezclan con las corrientes pluviales y generan un cauce con suficiente fuerza para arrastrar vehículos y personas.

El temor aumentó tras la muerte de Mariana Quiroga, de 27 años, quien perdió la vida luego de que la corriente arrastrara su camioneta durante las precipitaciones registradas el pasado fin de semana.

Para los vecinos, el accidente volvió visible un problema que, aseguran, ha sido reportado en repetidas ocasiones sin obtener una respuesta definitiva.

Los vecinos denuncian falta de atención oficial

Los habitantes de Nuevo San Miguel afirman haber entregado oficios y reportes a las autoridades responsables del sistema de drenaje, solicitando la reparación del colector y la atención de la fuga.

Según los manifestantes, las solicitudes se han acumulado durante meses sin resultados concretos, situación que derivó en la decisión de bloquear la vialidad como medida de presión.

La protesta comenzó alrededor de las cinco de la tarde y se prolongó por aproximadamente una hora.

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El operativo policial terminó con tres detenidos

Elementos de la policía municipal arribaron al sitio para liberar la circulación y evitar una afectación mayor en la vialidad.

De acuerdo con los propios manifestantes, inicialmente aceptaron retirar parcialmente el bloqueo después de recibir el compromiso de que personal del organismo operador acudiría al lugar para atender sus demandas.

Sin embargo, al no presentarse ninguna autoridad relacionada con el servicio de agua y drenaje, los vecinos volvieron a ocupar la avenida.

Fue entonces cuando se registraron momentos de tensión entre policías y manifestantes que concluyeron con la detención de dos hombres y una mujer.

Algunos residentes denunciaron presunto uso excesivo de la fuerza durante el operativo, señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el estado de la infraestructura hidráulica en algunas zonas del área metropolitana de Monterrey.

Las fugas de aguas residuales, los drenajes colapsados y los problemas de escurrimientos durante lluvias intensas se han convertido en una preocupación recurrente para diversos sectores urbanos.

Especialistas en gestión del agua y protección civil señalan que los sistemas de drenaje deficientes pueden convertirse en factores de riesgo cuando coinciden con fenómenos meteorológicos intensos y crecimiento urbano acelerado.

En este contexto, los vecinos sostienen que la atención del problema no debe limitarse a una reparación temporal, sino a una intervención integral que reduzca el riesgo para la población.

Segundo bloqueo consecutivo en la misma vialidad

La protesta de Nuevo San Miguel se convirtió en el segundo cierre registrado esta semana sobre el bulevar Miguel de la Madrid.

Un día antes, habitantes de la colonia 7 Colinas bloquearon la misma vía para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.

La repetición de movilizaciones ciudadanas en uno de los principales corredores viales de la zona metropolitana refleja la presión social derivada de problemas de infraestructura y servicios públicos.