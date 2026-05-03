Detienen a tres integrantes de la delincuencia organizada; entre ellos, un menor

Tres presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en un operativo de Fuerza Civil con el apoyo de la Defensa y Guardia Nacional, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en el ayuntamiento de Hualahuises, el sábado.

El primer dispositivo en el que fueron detenidos dos se realizó en el Centro del ayuntamiento en donde se desplegaron los efectivos para buscar a los sospechosos que ya habían sido ubicados en el sitio.

En el cruce de las calles Melchor Ocampo y Francisco Llavero, los elementos observaron a dos sujetos cuyas características físicas coincidían con la descripción que tenían de los probables infractores.

Los uniformados lograron que los sospechosos depusieran las armas.

Los presuntos fueron identificados como: Luis "N", de 37 años y Andrés "N" de 18 años.

En sus pertenencias les encontraron: 2 armas largas, 10 cargadores abastecidos con un total de 188 balas de diferentes calibres, 2 chalecos balísticos, 2 portafusiles y 3 dispositivos móviles.

Minutos más tarde a unos metros de distancia se realizó un segundo operativo en la que realizó la detención de un adolescente de 15 años.

La captura del menor de edad fue el resultado de una exhaustiva búsqueda de una camioneta Ford Explorer con placas del estado de Texas, Estados Unidos.

En dicha área visualizaron el vehículo cuyo conductor intentó escapar junto con un cómplice que sí logró huir del sitio.

El adolescente llevaba entre sus pertenencias cuatro cargadores abastecidos con un total de 80 balas y una fornitura táctica.

Los tres varones son investigados por las autoridades, pues se presume su participación dentro de un grupo delictivo que tiene presencia nacional e internacional; en el cual tendrían funciones como generadores de violencia", indicó la autoridad estatal.

Los adultos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica mientras que el menor fue trasladado a las instancias correspondientes para analizar su caso.

jcp