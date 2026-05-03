Sujetos armados ejecutan a dos mujeres y tres hombres al interior de una vivienda

Un ataque armado dejó un saldo de cinco personas fallecidas en una vivienda de Ciénega de Flores, Nuevo León, este domingo.

La Fiscalía General de Justicia del estado precisó que el reporte de los hechos se registró a las 16:26 horas en una vivienda de la calle Magnolia, en la colonia Bella Vista.

Los fallecidos son dos mujeres y tres hombres que perdieron la vida por disparos de armas de fuego mientras que una persona más resultó lesionada.

Se recibe reporte por parte de nuestra central de radio sobre dos femeninas y tres masculinos y un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego", indicó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

En Tamaulipas bala perdida mata a jovencita

En días pasados, la violencia en Reynosa en Tamaulipas volvió a cegar una vida inocente.

La mañana de este 30 de abril, Camila, alumna del Instituto Colón y miembro activo de la comunidad artística y de la Pastoral Juvenil, falleció al ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado dirigido contra un empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien también perdió la vida.

El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Miguel Hidalgo y del Maestro, a la altura del monumento al Trabajador Petrolero, en la colonia Las Quintas, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con videos ciudadanos, un grupo de hombres armados descendió de una camioneta y abrió fuego en repetidas ocasiones contra una camioneta GMC Acadia de procedencia estadounidense en la que viajaba el trabajador petrolero.

El empleado intentó ponerse a salvo bajando del vehículo, pero los agresores continuaron disparando. Lamentablemente una de las balas alcanzó a Camila cuando se dirigía a sus centros de estudio. Ambos fallecieron mientras que los delincuentes fueron filmados mientras escapaban.

Momentos más tarde, la Diócesis de Matamoros-Reynosa lamentó la muerte de la joven y confirmó que pertenecía a la Pastoral Juvenil.

En un comunicado, exigió el cese inmediato de la violencia:

Lamentamos y reprobamos enérgicamente este tipo de hechos violentos que atentan contra el derecho fundamental de la ciudadanía a una vida digna, segura y en paz”, señaló.

Asimismo, urgió a las autoridades federales y estatales a “incrementar esfuerzos para garantizar efectivamente, como es su obligación, la seguridad de todos los ciudadanos, teniendo presente que para eso el pueblo los ha elegido como servidores y depositándoles su confianza”.

La Iglesia también reprobó a los perpetradores, a quienes llamó a la conciencia y a recuperar su humanidad: “¡Ya basta de tanta violencia!”.

Por otra parte, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, expresó sus condolencias a la familia de Camila y solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ayudar al estado a recuperar la paz y la tranquilidad.

Ciudades como Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa estamos viviendo situaciones complejas y se requiere el apoyo de todas las instancias de gobierno para poder hacerles frente”, declaró.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

jcp