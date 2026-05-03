Muere trabajador en construcción de la L6 del Metro en Nuevo León

De nueva cuenta se registró un accidente en la construcción de la Línea 6 del Metro en Nuevo León, que en esta ocasión dejó saldo de una persona fallecida.

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey detalló que los hechos se registraron este domingo y se inició una investigación al respecto.

"Por la tarde de este domingo, al realizar maniobras de trabajo de una viga de cubo metálica, la misma sufrió un deslizamiento que causó el deceso de un trabajador en mención", precisó.

Agregó que tras los hechos se activó el código de emergencia y se llamó a los servicios médicos, mientras que se paralizaron las labores para la investigación correspondientes

"Para preservar la escena e iniciar las investigaciones", añadió.

Metrorrey indicó que el trabajador pertenecía a la empresa CYACSA, pero no proporcionó su identidad.

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