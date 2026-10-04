Ensenada fortalece su perfil turístico y como ciudad para vivir

Con más de 1.4 millones de pasajeros de cruceros, una derrama económica superior a mil 124 millones de pesos y una disminución en distintos delitos, el gobierno municipal de Ensenada destacó avances en turismo, seguridad, servicios públicos e infraestructura durante el segundo año de administración de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta municipal informó que durante el último año el puerto recibió 389 arribos de cruceros, consolidándose como uno de los principales puntos de llegada de visitantes del Pacífico mexicano y como puerta de entrada a la ruta del vino del Valle de Guadalupe.

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Agatón Muñiz señaló que el crecimiento de la actividad turística debe ir acompañado de mejores condiciones para quienes viven en el municipio, por lo que su administración enfocó parte de sus esfuerzos en seguridad, limpieza y servicios públicos. Como parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística, el municipio integró un calendario de 254 eventos turísticos y culturales, entre ellos el Carnaval de Ensenada, que registró una asistencia de aproximadamente 410 mil personas.

Para proteger a visitantes y residentes, la Policía Municipal realizó más de 62 mil recorridos de vigilancia en zonas turísticas, comerciales y en el Valle de Guadalupe. La administración también reportó acciones de limpieza en distintos puntos del municipio. Entre ellas destaca el retiro de 820 toneladas de basura de las playas, además de jornadas de limpieza en arroyos y colonias. En materia de seguridad, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado correspondientes al periodo de enero a julio, en Ensenada los robos disminuyeron 19 por ciento en términos generales, mientras que el robo a casa habitación bajó 37 por ciento.

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Asimismo, se registraron reducciones de 27 por ciento en robo de vehículo y 12 por ciento en robo a negocio. Para fortalecer las labores de vigilancia, la corporación municipal incorporó 90 cámaras corporales y 197 radios portátiles. En servicios públicos, el gobierno municipal reportó una cobertura de 97 por ciento en la recolección de basura de los hogares, respaldada por la incorporación de nueve camiones recolectores y 128 contenedores. En infraestructura, durante el periodo se concluyeron 61 obras de infraestructura básica, con una inversión superior a 125 millones de pesos, mientras que otras 37 obras fueron iniciadas con recursos por más de 106 millones de pesos.

El impulso a la actividad económica también formó parte de los resultados presentados. A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas se abrieron o regularizaron 307 negocios, con una inversión superior a 55 millones de pesos y la generación de 777 empleos. En materia de bienestar social, el Ayuntamiento informó la entrega de más de 36 mil apoyos alimentarios y la prestación de 8 mil 700 servicios médicos mediante el programa Salud para Todos. Además, se creó la Unidad Municipal para la Atención de Personas con la Condición de Espectro Autista, como parte de las acciones dirigidas a ampliar la atención a sectores que requieren servicios especializados.

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De las 168 acciones contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo, la administración reportó haber atendido 148, equivalente a un cumplimiento del 88 por ciento. Durante su informe, Claudia Agatón destacó la coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y afirmó que los resultados alcanzados buscan consolidar a Ensenada no sólo como un destino turístico, sino también como una ciudad con mejores condiciones para sus habitantes.

Con el crecimiento de la actividad turística, la reducción reportada en delitos patrimoniales y las inversiones en servicios e infraestructura, el gobierno municipal plantea mantener el desarrollo de Ensenada y fortalecer su atractivo tanto para visitantes como para quienes buscan establecerse y vivir en el municipio.