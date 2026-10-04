Rachel sube a categoría 2 mientras se aleja de México; lluvias y fuerte oleaje seguirán en varios estados

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Rachel ya es 2 en la escala Saffir-Simpson y se aleja lentamente de las costas mexicanas.

El centro del sistema se localizó a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 km/h. Rachel mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de aproximadamente 9 km/h.

Lluvias y fuertes vientos en Baja California Sur

Aunque el fenómeno continúa alejándose del territorio nacional, sus bandas nubosas todavía generan condiciones de lluvia y viento en algunas regiones.

Se pronostican lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, mientras que en el estado se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de entre 60 y 70 km/h.

Asimismo, se mantiene el pronóstico de oleaje elevado, con alturas de 3 a 4 metros en las costas de Baja California Sur y de 2 a 3 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Advierten por posibles inundaciones y deslaves

Las precipitaciones asociadas con Rachel podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados donde se registren lluvias.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, así como a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Debido a esta evolución, el organismo pidió a la población mantenerse informada ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Cuartoscuro

Rachel se aleja de México

La Conagua indicó que, conforme avance el día, Rachel continuará alejándose del territorio nacional, por lo que sus efectos disminuirán gradualmente.

Debido a esta evolución, el organismo pidió a la población mantenerse informada ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Para consultar información oficial y actualizada, la población puede acudir a los canales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, así como a sus cuentas oficiales en redes sociales.