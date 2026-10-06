Solicita amparo Alejandro López Caballero ante causa penal por caso de casi 300 mdp

Alejandro López Caballero solicitó un amparo para evitar ser detenido dentro de la causa penal 75/2016, relacionada con un presunto desfalco de casi 300 millones de pesos durante su gestión como secretario de Hacienda del Gobierno de Sonora.

El movimiento judicial aparece en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. En la lista de acuerdos publicada el 17 de septiembre de 2026 se identifica a Alejandro López Caballero dentro de la causa penal 75/2016, con una actuación fechada el 11 de septiembre de 2026.

Alejandro López Caballero tramitó el amparo para evitar ser detenido debido al proceso relacionado con recursos públicos ejercidos cuando se desempeñó como secretario de Hacienda durante el gobierno de Guillermo Padrés Elías.

Los antecedentes del caso se remontan a la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2011. Mediante la auditoría financiera y de cumplimiento 11-A-26000-02-1107, el organismo fiscalizador revisó 547.3 millones de pesos asignados a la Secretaría de Hacienda de Sonora mediante un convenio para la ejecución de 98 obras y proyectos.

Como resultado de esa fiscalización, la ASF emitió el Pliego de Observaciones 11-A-26000-02-1107-06-001, en el que determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 295 millones 789 mil 419.54 pesos, al considerar que no se acreditó debidamente el destino y aplicación de esos recursos.

El 7 de diciembre de 2016 se inició formalmente el procedimiento de responsabilidades resarcitorias y, el 5 de abril de 2018, la ASF emitió una resolución en la que determinó responsabilidad resarcitoria directa contra Alejandro López Caballero por aproximadamente 295.7 millones de pesos.

Alejandro López Caballero impugnó la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) mediante el juicio contencioso administrativo 1272/18-02-01-6 / 1269/19-PL-05-04, en el que la autoridad demandada fue la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la ASF. El expediente llegó al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal.

El 5 de octubre de 2022, el Tribunal resolvió el juicio y reconoció la validez de las resoluciones impugnadas, con lo que se mantuvo la determinación de responsabilidad resarcitoria emitida por la ASF contra Alejandro López Caballero por aproximadamente 295.7 millones de pesos.

El nombre de Alejandro López Caballero quedó además incluido en el Registro de Servidores Públicos, particulares, personas físicas o morales sancionados a través del procedimiento resarcitorio de la Auditoría Superior de la Federación.

Ahora, en septiembre de 2026, Alejandro López Caballero recurrió nuevamente a la justicia federal mediante un amparo relacionado con la causa penal 75/2016. El movimiento aparece registrado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con actuación del 11 de septiembre y publicación en la lista de acuerdos del 17 de septiembre de 2026.