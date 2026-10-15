¡Amor ardiente! Pleito por un hombre termina con casa quemada en Tlaquepaque

Lo que empezó como un pleito de pareja terminó con una casa en llamas y daños materiales totales en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Al parecer, los celos y la disputa por un hombre llevaron la confrontación mucho más allá de los golpes: hasta el fuego.

Los hechos comenzaron por la tarde, en el exterior de un plantel escolar, donde dos mujeres se enfrentaron físicamente luego de que una de ellas reclamara a la otra por presuntamente mantener una relación sentimental con su esposo. La escena dejó atónitos a quienes presenciaron el altercado.

Sin embargo, la discusión no quedó en un intercambio de golpes ni en un reclamo de pareja. Durante la noche, la mujer presuntamente afectada habría buscado refuerzos para continuar el conflicto, esta vez con consecuencias mucho más graves.

De acuerdo con la información disponible, varios sujetos llegaron a bordo de una camioneta al domicilio de su contraparte, ubicado en el cruce de las calles Rinconada de las Mercedes y avenida San Martín, en el fraccionamiento Haciendas de San Martín.

Una vez en el lugar, los individuos presuntamente prendieron fuego a la vivienda y escaparon con rumbo desconocido. Así, lo que comenzó como una disputa sentimental terminó convertido en un ataque criminal que dejó la finca con severos daños.

El pleito subió de temperatura… literalmente

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque acudieron para combatir el incendio. Pese a sus esfuerzos, las llamas consumieron la totalidad del menaje del hogar, por lo que las pérdidas materiales fueron considerables.

La buena noticia dentro de este escenario fue que los ocupantes de la vivienda resultaron ilesos, de acuerdo con el reporte de las autoridades. También acudieron efectivos de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el perímetro y tomaron conocimiento de lo ocurrido.

De acuerdo con la información proporcionada, los presuntos responsables estarían identificados, por lo que se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones y los operativos necesarios para localizarlos y presentarlos ante la justicia.

El caso deja una historia en la que los celos habrían sido el detonante de una escalada de violencia. Porque, aunque las diferencias sentimentales pueden provocar discusiones, convertirlas en un incendio ya no es cuestión de un corazón roto, sino un asunto que corresponde investigar y sancionar a las autoridades.

Por ahora, las víctimas no resultaron lesionadas, pero la vivienda quedó con pérdidas materiales totales y los presuntos responsables permanecen pendientes de ser localizados.