Magnate indio ofrece refugio a 80 hipopótamos de Pablo Escobar para evitar su sacrificio

Los 80 hipopótamos de Pablo Escobar condenados a un proceso de eutanasia en Colombia, podrían vivir y tener una segunda oportunidad, luego de que el santuario Vantara, en la India, anunció que está listo para recibirlos en sus instalaciones.

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta. destacó que después de más de tres años de gestiones diplomáticas, técnicas y ambientales, se abre la posibilidad de llegar a un acuerdo sin precedentes para la reubicación de 80 hipopótamos que habitan en la región de Magdalena Medio.

Aseguró que el eventual traslado de los hipopótamos es resultado de un esfuerzo internacional iniciado en 2023, “cuyo objetivo ha sido encontrar una solución ética, viable y de largo plazo para el manejo de esta población de hipopótamos introducidos, cuyo crecimiento descontrolado representa un reto ambiental muy importante en Colombia”.

Hipopótamos introducidos habitan cuerpos de agua en el Magdalena Medio, Colombia, donde su crecimiento poblacional ha generado retos ambientales y medidas de control. Excélsior

Explicó que el lunes 27 de abril el santuario Vantara de Anant Ambani, el hombre más rico de Asia, dio a conocer que están listo para recibir a los 80 ejemplares en sus instalaciones de clase mundial diseñadas específicamente para el bienestar y manejo de grandes mamíferos.

“Este anuncio representa una alternativa real, humanitaria y que prioriza la conservación de especies y el bienestar animal frente a medidas extremas, en esta ocasión innecesarias, porque sí existen las opciones para salvar a los hipopótamos.

Celebramos que, después de años de trabajo y de infinidad de gestiones, hoy Vantara informe que acepta, que está listo y dispuesto a salvar la vida de estos animales”, indicó el presidente de la AZCARM.

Autoridades y personal técnico coordinan el manejo y posible traslado de hipopótamos en Colombia, en medio de estrategias para controlar su población. Excélsior

La urgencia de concretar la reubicación se intensificó recientemente tras el anuncio de la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez, de implementar medidas letales para controlar la población de hipopótamos en los próximos meses.

“Ante este escenario, las organizaciones dedicadas a la protección y conservación de fauna silvestre, y un sin numero de expertos internacionales coincidimos en la necesidad de actuar de manera inmediata acelerando las alternativas y opciones viables para salvarlos”, manifestó Ernesto Zazueta.

Agregó que lo único que ahora falta para salvar a los hipopótamos es que el Gobierno de Colombia expida el permiso CITES de exportación que es el documento oficial indispensable para movilizar internacionalmente especímenes, partes o derivados de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Señaló que una vez que el gobierno colombiano expida este documento el traslado se realizaría bajo estrictos protocolos internacionales de bienestar animal, sanidad y bioseguridad.

Ofrecimiento

En una carta enviada a Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Colombia, el director del Santuario Vantara, Vivaan Karani, pidió suspenda la eutanasia a 80 hipopótamos.

“A nombre del Sr. Anant Mukesh Ambani, director ejecutivo de Reliance Industries Limited y fundador de Vantara, uno de los centros de rescate, cuidado y conservación de vida silvestre más grandes del mundo, solicitó respetuosamente al Gobierno de Colombia que suspenda la decisión propuesta de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena y que considere la propuesta de Vantara de brindarles cuidados de por vida.

Autoridades y especialistas sostienen reunión en Colombia para evaluar estrategias de manejo y traslado de hipopótamos, incluyendo opciones de reubicación internacional. Excélsior

Esta propuesta se basa en la convicción de Vantara de que toda vida importa y que tenemos la responsabilidad compartida de protegerla siempre que sea posible.

Guiados por las tradiciones indígenas que valoran la compasión y el principio de "T fertia waf yaf", que significa "no dañar a ningún ser vivo", esta propuesta refleja nuestro esfuerzo por ofrecer una alternativa humanitaria basada en la coexistencia, el cuidado y el respeto por todos los seres vivos.

Sujeto a las aprobaciones necesarias, las evaluaciones veterinarias y los requisitos reglamentarios internacionales aplicables, estamos dispuestos a recibir y cuidar a estos hipopótamos en un entorno especialmente acondicionado y enriquecido, diseñado para velar por su bienestar y que refleje las características clave de su hábitat actual.

Vantara cuenta con experiencia institucional relevante en el cuidado y manejo de grandes mamíferos, respaldada por conocimientos veterinarios, infraestructura adecuada, sistemas de manejo y protocolos de bienestar animal.

Hipopótamos de Pablo Escobar. (AFP)

Si el Gobierno de Colombia estuviera dispuesto a considerar esta propuesta como alternativa a la eutanasia, su implementación se llevaría a cabo de acuerdo con las aprobaciones, permisos, diligencia debida, requisitos de bioseguridad y planificación logística necesarios.

Seguimos dispuestos a colaborar con el Gobierno de Colombia y todas las autoridades pertinentes para explorar esta propuesta de manera humanitaria, científicamente sólida, con conciencia del bienestar animal y en conformidad con las normas internacionales.

Agradeceríamos la oportunidad de reunirnos con usted y las autoridades competentes pertinentes para presentar esta propuesta con mayor detalle.

Asimismo, sería un honor recibirle a usted, o a una delegación designada por el Gobierno de Colombia, en Vantara, para que visiten nuestras instalaciones, incluidas las destinadas a los hipopótamos, y revisen las propuestas de bienestar a largo plazo”, escribió.