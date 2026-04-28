MOK apuesta por transformar la experiencia en los seguros

El sector asegurador atraviesa una transformación impulsada por consumidores más informados, que buscan soluciones simples, digitales y que les aporten beneficios en su día a día.

En entrevista para Excélsior, Felipe Quezada Allendes, director general de MOK México y Centroamérica, explicó que esta evolución ha llevado a replantear el papel de este tipo de coberturas, las cuales se busca que dejen de operar únicamente bajo una lógica reactiva, para avanzar hacia un modelo de acompañamiento continuo.

Frente a esta evolución, el líder de la empresa explicó que se especializan en asistencias, garantías extendidas y servicios digitales. Además, conectan a aseguradoras, bancos, retailers y brokers mediante integraciones tecnológicas flexibles, modelos affinity y ecosistemas personalizados que se adaptan a distintos canales, ramos y segmentos.

A través de este enfoque, impulsa el diseño de servicios y soluciones que amplían el alcance del seguro tradicional, por medio de capas digitales orientadas a la educación, el bienestar y la experiencia del usuario final, lo que permite que esté presente en la cotidianidad del cliente y no solo frente a un siniestro, a esta visión estratégica se le conoce como “Go Beyond”.

Evolución centrada en el usuario

Un producto asegurador innovador debe ir más allá de la cobertura. Felipe Quezada Allendes detalló que este tiene que ser usable, fácil de entender y de utilizar, contar con capacidades digitales que permitan su acceso desde cualquier dispositivo; ser relevante y responder a necesidades reales; operar bajo esquemas sostenibles que alineen incentivos sin incrementar la siniestralidad, y tener la capacidad de integrarse dentro de entornos más amplios.

Bajo esta visión, la industria se encamina a consolidar un modelo en el que la protección irá más allá de cualquier situación adversa.

“El sector ha evolucionado de un modelo centrado exclusivamente en la cobertura hacia uno enfocado en la experiencia, la usabilidad y el valor percibido”, señaló el directivo.