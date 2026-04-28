Abuelita sube a torre alta tensión para denunciar a su hija y a su yerno

Una intensa movilización de los cuerpos de auxilio se registró la tarde de este lunes en el sector de Rinconada Colonial, en Apodaca, Nuevo León, luego de que una mujer de la tercera edad escalara varios metros de una torre de alta tensión como medida de protesta.

Gracias a la rápida intervención de los Guardias de Proximidad, elementos de Bomberos y Protección Civil municipal, la mujer fue rescatada sana y salva. Para el descenso, los rescatistas utilizaron un vehículo con "pluma" perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos, logrando ponerla bajo resguardo en tierra firme.

Mientras se encontraba en las alturas, la ciudadana lanzó diversas consignas exigiendo justicia. De acuerdo con sus declaraciones iniciales, su acción fue motivada por un presunto conflicto patrimonial con su hija y su yerno, a quienes acusa de haber afectado sus propiedades y estabilidad económica.

Tras el exitoso rescate, las autoridades municipales informaron que la mujer no será sancionada, sino que recibirá acompañamiento. El DIF de Apodaca se hará cargo de su caso, brindándole asesoría psicológica y legal para canalizar sus demandas de justicia de manera segura y formal.

Rescatan a abuelita abandonada

Por Eridani Salazar

En días pasados, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, junto con la Policía Municipal, rescataron a una mujer de 70 años de edad que se encontraba en estado de abandono dentro de un domicilio ubicado en la colonia Fuentes de Aragón.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, fueron vecinos de la colonia Fuentes de Aragón quienes la mañana del jueves 16 de abril escucharon a la adulta mayor pedir ayuda de manera desesperada desde el interior de una vivienda.

Ante la situación, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes tuvieron que desmontar una protección metálica y una chapa electrónica para poder ingresar al inmueble y rescatar a la mujer.

Una vez dentro del domicilio, los rescatistas hallaron a la mujer en crisis nerviosa. Las autoridades informaron que la adulta mayor padece ceguera y manifestó que no había comido en varios días.

Además, en el interior del inmueble se localizaron dos perros que aparentemente tampoco habían recibido alimento en días y se encontraban en condiciones insalubres.

Las autoridades municipales de Ecatepec informaron que la mujer de 70 años de edad, rescatada en estado de abandono en un domicilio de la colonia Fuentes de Aragón, quedará bajo el resguardo de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS). Esta instancia será la encargada de brindarle la atención correspondiente y dar el debido seguimiento al caso.

La AMPEVIS se ocupará de garantizar que la adulta mayor reciba asistencia médica, psicológica y social, además de evaluar las condiciones en las que se encontraba y determinar las medidas necesarias para su protección.

Por otra parte, las autoridades informaron que los dos perritos encontrados en el mismo domicilio ya fueron alimentados e hidratados. Posteriormente fueron trasladados a un refugio de Bienestar Animal del municipio de Ecatepec, donde serán valorados por especialistas para determinar su estado de salud y las condiciones en las que se encontraban.

jcp