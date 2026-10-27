Aguascalientes anuncia inversión inmobiliaria por 6 mil 400 millones de pesos

Aguascalientes recibirá una inversión superior a los 6 mil 400 millones de pesos para desarrollar más de 5 mil viviendas de tipo medio, un proyecto que contempla la generación de 570 empleos y una ejecución durante los próximos 10 años.

La inversión fue anunciada por directivos de Grupo San Cristóbal y Grupo Ruba a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, durante una reunión celebrada en Palacio de Gobierno.

El proyecto contempla tres desarrollos habitacionales distribuidos en las zonas norte, poniente y sur del estado, sobre una superficie superior a las 106 hectáreas. El inicio de las obras está previsto para mediados de 2027.

La gobernadora señaló que el crecimiento económico y la llegada de nuevos habitantes han incrementado la demanda de vivienda y servicios en la entidad, por lo que consideró que estos desarrollos contribuirán a ampliar la oferta habitacional.

Por su parte, Fernando Camarena Ávila, director general de Grupo San Cristóbal, destacó las condiciones de Aguascalientes para atraer inversiones y expresó el interés de mantener una relación de colaboración con el gobierno estatal para concretar los proyectos.

En tanto, Jesús Miguel Sandoval Armenta, director general de Grupo Ruba, informó que la empresa cuenta con más de 46 años de trayectoria y ha construido más de 275 mil viviendas en 19 ciudades de 14 estados del país.

El directivo agregó que el proyecto prevé contratar mano de obra y proveedores locales, con el propósito de beneficiar a empresas de la entidad vinculadas con materiales de construcción, servicios, infraestructura y otras actividades relacionadas con el sector inmobiliario.

Con una inversión proyectada de más de 6 mil 400 millones de pesos, los desarrollos buscarán atender parte de la demanda de vivienda en Aguascalientes y generar actividad económica durante la próxima década. La siguiente etapa será avanzar en la planeación y preparación de las obras para comenzar su construcción a mediados de 2027.