Acusan ante órgano del T-MEC omisiones de EU en la protección del Lobo Mexicano

Una ciudadana mexicana radicada en el estado de Chiapas presentó el pasado 14 de octubre una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado al amparo del T-MEC, para solicitar se realice un Expediente de Hechos (investigación a fondo), por omisiones del Gobierno de los Estados Unidos en la aplicación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act, ESA), en lo que respecta al Lobo Gris Mexicano (Canis lupus baileyi).

En la petición SEM-26-010 (Lobo Gris Mexicano), se afirma que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS), emitió directrices y memorandos administrativos que restringen el significado del término take [captura o toma de una especie], previsto en la ESA.

De acuerdo con lo planteado, a partir de esta interpretación más restrictiva aplicable en el suroeste de los Estados Unidos, las muertes y lesiones incidentales de ejemplares de especies protegidas, al igual que la destrucción de su hábitat, provocada por actividades industriales, forestales, agrícolas, energéticas y de infraestructura vial, quedan ahora excluidas de los requisitos de supervisión y mitigación de la legislación.

Lobo Gris Mexicano, el más amenazado de América del Norte

A decir de la peticionaria, el Lobo Gris Mexicano es el cánido más amenazado de América del Norte y su supervivencia a largo plazo depende de la conectividad ecológica y genética entre las poblaciones de la Sierra Madre Occidental, en México, y las de Arizona y Nuevo México, en los Estados Unidos.

En su solicitud sostiene que la mortalidad incidental no mitigada en territorio estadounidense amenaza la diversidad genética ya de por sí limitada en la especie, y además debilita los esfuerzos binacionales de recuperación y reintroducción emprendidos con participación de autoridades de ambos lados de la frontera.

El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA),, de conformidad con el capítulo 24 del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuenta con 30 días para examinar la petición y confirmar que cumple con los requisitos establecidos.