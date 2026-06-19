Acura incluye mantenimiento sin costo por dos años en todos sus modelos 2026

Este beneficio es válido a partir de la fecha de inicio de garantía del vehículo y está sujeto al cumplimiento de los intervalos de servicio establecidos por la marca: cada 10,000 kilómetros o cada 6 meses, lo que ocurra primero.

El programa contempla servicios de mantenimiento preventivo como el cambio de aceite y filtro del motor, reemplazo del cartucho del filtro de aire y del filtro de polvo y polen; así como revisión de la correa y fluidos de transmisión, y líquido diferencial trasero, excepto para Integra y su versión deportiva, Type S, además de la aplicación de producto limpiador de inyectores original.

Asimismo, incluye la limpieza y ajuste de frenos delanteros y traseros, rotación de neumáticos e inspección de componentes clave del vehículo, entre ellos fuelles de los palieres, extremos de la barra de acoplamiento, sistema de dirección y suspensión, conexiones y tuberías de frenos, incluido el sistema ABS/VSA; sistema de escape, tuberías y conexiones de combustible, así como el estado y nivel de todos los fluidos.

El servicio también contempla lavado y aspirado del vehículo como parte de la atención integral.

Con esta medida, Acura refuerza su compromiso con la calidad y el servicio a sus clientes, impulsando el mantenimiento preventivo y contribuyendo a preservar el desempeño, la seguridad y la confiabilidad de sus vehículos durante los primeros años de operación. Para mayor información sobre términos y condiciones, los clientes pueden acudir a su distribuidor autorizado Acura y visitar https://www.honda.mx/acura/mantenimientoincluido , donde encontrarán a detalle las operaciones correspondientes a cada mantenimiento por modelo.

Acerca de Acura

Acura es una marca líder en automóviles comprometida en ofrecer un estilo de diseño expresivo, una ingeniería innovadora y una dinámica que atrae, basada en el ADN de la marca, Precision Crafted Performance. La gama Acura en México está conformada por el sedán Integra y tres SUVs: la totalmente nueva SUV compacta ADX, RDX para 5 pasajeros, y MDX para siete pasajeros. Complementan esta línea de vehículos las tres versiones de alto rendimiento Type S en los modelos: MDX e Integra. Las variantes Type S de alto rendimiento demuestran aún más las virtudes de la filosofía Precision Crafted Performance. Los modelos Integra, RDX y MDX se fabrican en Norteamérica, y la nueva ADX se produce en la planta Honda en Celaya, Guanajuato, México.