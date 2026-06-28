Abuelito se esconde en alcantarilla y queda atrapado

Un abuelito de 63 años fue rescatado del interior de una alcantarilla de drenaje pluvial ubicada en la colonia Paseo de San Bernabé, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el rescate se dio en la alcantarilla ubicada a la altura de la avenida San Bernabé, número 123.

Al llegar al lugar, los elementos de rescate procedieron a evaluar la situación y junto a elementos de Fuerza Civil realizaron maniobras con ayuda de herramientas hidráulicas y barras, con las cuales se levantó la rejilla de drenaje pluvial para asegurar al hombre.

El hombre fue valorado clínicamente y se reportó que no presentaba lesiones, por lo que no requirió traslado a algún hospital de la zona.

Cuando el hombre fue resguardado informó que él había ingresado por su propia cuenta al drenaje pluvial debido a que intentaba ponerse a salvo de otras personas que lo perseguían, pero después ya no encontró la forma de salirse.

Además de elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Fuerza Civil también llegaron al sitio elementos de Protección Civil de Monterrey.

Rescatan a hombre que cayó a alcantarilla

Un hecho similar tuvo lugar el pasado domingo 21 de junio cuando un hombre fue rescatado después de permanecer ocho horas al interior de un desagüe subterráneo al que cayó y por donde fue arrastrado por una distancia de 85 metros, esto en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con el reporte fueron elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca quienes ayudaron a este hombre identificado como Juan Fernando, de 54 años de edad, a ponerse a salvo y lo ubicaron en una alcantarilla ubicada en el cruce de las calles Lima y Palma, en la colonia Francisco Elizondo, en Apodaca.

Una vez rescatado, el hombre contó que había caído a un registro desde las 13:30 horas de este domingo 21 de junio y que fue hasta las 21:20 horas cuando personas que pasaban cerca la alcantarilla de la colonia Francisco Elizondo lograron escuchar sus gritos de auxilio.

Los testigos emitieron su reporte ante las autoridades, quienes utilizaron una cadena metálica para abrir la alcantarilla y fue así como pusieron a salvo a Juan Fernando.

Los elementos de seguridad de Apodaca reportaron que el hombre se encontraba “desorientado”, por lo que fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Apodaca, y posteriormente fue llevado a atención médica y psicológica mediante el DIF municipal.