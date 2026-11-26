Una mujer de la tercera edad y una niña de cinco años –que sería su nieta- murieron este jueves luego de un accidente tipo estrellamiento en la Carretera Nacional, en Nuevo León.

El percance se registró minutos después de las 11:00 horas a la altura del entronque con la Carretera Cola de Caballo, en el municipio de Santiago, en donde se registra tráfico pesado.

De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas circulaban en un vehículo Honda Accord que se descontroló y se impactó contra un talud de tierra.

El impacto causó el fallecimiento instantáneo de la menor de edad, mientras que la abuelita perdió la vida cuando era trasladada a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes realizaron las labores correspondientes en favor de las víctimas y en cuestión de movilidad, eliminando los riesgos en la zona.

Las autoridades piden a los automovilistas manejar con precaución en la zona, además de ser pacientes, ya que la circulación se ha tornado lenta.

Recomiendan usar cinturón de seguridad al manejar

Protección Civil de Nuevo León recomienda a los ciudadanos del estado utilizar el cinturón de seguridad al utilizar un automóvil.

En una breve publicación en redes sociales, Protección Civil Nuevo León llama a prevenir accidentes al conducir.

No utilices el celular mientras manejas

Utiliza el cinturón de seguridad en todo momento

Respeta los límites de seguridad en todo momento.

Mantén distancia entre otros vehículos.

Respeta las señales de tránsito.

Por último, alertan que ante cualquier situación de riesgo se debe llamar al número 911