Abuelita reserva hotel que encontró en Internet y la estafan con 30 mil pesos

Una mujer de la tercera edad fue presuntamente defraudada por personas en internet que la engañaron con una falsa reservación de habitaciones de hotel en Santiago, Nuevo León, despojándola con más de 30 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago informó que se atendió un reporte desde el Centro de Inteligencia, en donde una adulta mayor denunció haber sido estafada.

La víctima relató que mientras buscaba en internet la página web del hotel para hacer una reservación, encontró un número telefónico al cual recurrió para poder realizar el trámite (812 680 6529).

La mujer señaló que el proceso marchaba con normalidad, hasta que le solicitaron el pago vía transferencia electrónica.

De acuerdo con la afectada, la persona con la que estaba hablando por teléfono le dijo que la primera trasferencia no había sido exitosa, y le pidió que repitiera los pasos.

La compradora accedió e hizo en total cuatro trasferencias, depositando en total 30 mil 900 pesos hasta que, según, logró reservar la habitación.

Los días pasaron y la mujer de la tercera edad junto a sus familiares acudieron el pasado 21 de agosto al hotel, en donde les fue comunicado que no había tal reservación y que las transferencias no habían sido realizadas a sus cuentas oficiales.

Asimismo, personal del hotel le confirmó que tanto el sitio web en Google y el número de contacto que la señora había encontrado eran ajenos a los del complejo.

Luego de recibir esta información, la familia defraudada externó su caso a las autoridades de Santiago, en donde se abrió una carpeta de investigación para brindar apoyo a la denunciante.

Hasta el momento, la Policía de Santiago no ha logrado identificar a los presuntos estafadores de la ciudadana. Mientras las investigaciones avanzan, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago exhortó a los ciudadanos a verificar los sitios web y las redes sociales de todos los establecimientos, a fin de evitar caer en este tipo de engaños.

Abuelito es arrollado por tren de carga

Días atrás, un adulto mayor murió atropellado por un tren de carga en la zona norte de Tampico, Tamaulipas.

Las autoridades sospechan que se quedó dormido sobre las vías y no pudo quitarse a tiempo.

El aviso se recibió cerca de las 6:00 horas en la avenida Monterrey, en el cruce con Río Pánuco, entre las colonias Revolución Verde y Enrique Cárdenas.

Al llegar, los paramédicos revisaron al hombre, de entre 60 y 65 años, y confirmaron que ya había muerto.

La víctima perdió ambas piernas y un brazo por el impacto y hasta el momento no ha sido identificada.

Las primeras investigaciones indican que el adulto mayor se habría quedado dormido en las vías.

El tren de carga pasó encima de él y el maquinista no se dio cuenta, por lo que siguió su camino.

Personal de la Fiscalía de Tamaulipas acudió al lugar para recabar información y ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense.

Ahí se le realizarán estudios para confirmar la causa de la muerte y descartar que se haya tratado de un crimen.