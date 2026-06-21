Abejas provocan cierre de panteón en pleno Día del Padre

Un panal de abejas al interior de un panteón evitó que cientos de personas se quedaran sin visitar a sus seres queridos y dejó lesionadas a más de 10 personas en este Día del Padre en Saltillo, Coahuila.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que el reporte se recibió la mañana de este domingo en el Panteón Santiago, ubicado en la Avenida Francisco I Madero, en la zona centro, hasta donde acudió personal para atender la emergencia.

Personas en inmediaciones de un panteón donde hubo un ataque de abejas Foto: Especial

El funcionario municipal detalló que un ataque a una familia y posteriormente a un bombero derivó el llamado al número de emergencia 911.

Puntualizó que se batalló para ubicar el panal de abejas, hasta que finalmente fue localizado; las abejas fueron recolectadas y trasladadas a un lugar seguro por un apicultor de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para evitar situaciones de riesgo.

Personas en inmediaciones de un panteón donde hubo un ataque de abejas Foto: Especial

Martínez Avalos explicó que el panteón se tuvo que cerrar de manera preventiva para evitar que personas alérgicas sufran alguna picadura.

Añadió que las personas atacadas por las abejas fueron valoradas en el Hospital General y el Bombero en el Universitario, con el reporte de que se encuentran estables.

Personas en inmediaciones de un panteón donde hubo un ataque de abejas Foto: Especial

En Nuevo León, abejas atacan hasta a los perritos

Por Aracely Garza

El ataque de un enjambre de abejas dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y dos perros en Monterrey, Nuevo León. Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle 20 de octubre y Constituyentes del 57 en la colonia Madero.

Protección Civil del estado atendió el reporte de personas lesionadas por picaduras de un enjambre de abejas. En el sitio fueron atendidas tres mujeres y un hombre que fueron trasladados al Hospital Metropolitano para su atención médica.

También resultaron lesionados dos peritos que fueron llevados a Bienestar Animal municipal para su valoración.

Personal de los cuerpos de auxilio continuaron en el lugar para la eliminación de riesgos.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, la Cruz Roja, Bomberos Nuevo León y el CRUM.