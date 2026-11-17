PUBG MOBILE, uno de los juegos móviles más populares del mundo, anuncia el lanzamiento mundial de PUBG MOBILE FLASH, la nueva aplicación ligera oficial que lleva la experiencia original de PUBG MOBILE a más jugadores mediante funciones diseñadas para mejorar la accesibilidad. Tras alcanzar 27 millones de prerregistros, la app ya está disponible en App Store y Google Play Store.

PUBG MOBILE FLASH ofrece una alternativa oficial para acceder al ecosistema de PUBG MOBILE, con un tamaño de descarga inicial más pequeño, administración flexible de recursos y rendimiento optimizado para una mayor variedad de dispositivos.

Con una descarga inicial de 0.96 GB en Android, los jugadores entran en acción más rápido. La aplicación ofrece mayor control sobre descargas y almacenamiento. Con Erangel y el modo Battle Royale Clásico incluidos desde el inicio, se puede jugar de inmediato y descargar contenido adicional según preferencias, evitando ocupar espacio innecesario.

"Hemos escuchado atentamente los comentarios de los jugadores durante las pruebas beta y continuamos optimizando el rendimiento, el tamaño de la aplicación y la administración de recursos para ofrecerles mayor flexibilidad en la forma en que disfrutan PUBG MOBILE, sin comprometer la experiencia de juego principal", señaló Rick Li, productor de PUBG MOBILE y subdirector general de Quantum Studio, LightSpeed Studios, Tencent Games. "PUBG MOBILE FLASH ha sido diseñado para estar a la vanguardia de los videojuegos móviles accesibles, reafirmando nuestro compromiso de garantizar que el ecosistema de PUBG MOBILE sea una plataforma inclusiva, capaz de responder a las necesidades cambiantes de una audiencia global", agregó.

"Ampliar el acceso a PUBG MOBILE siempre ha sido una parte importante de nuestra visión a largo plazo y buscamos constantemente nuevas formas de conectar a los jugadores de todo el mundo", comentó Vincent Wang, director general y responsable de Publicación de PUBG MOBILE en Tencent Games. "Con PUBG MOBILE FLASH damos un paso más hacia ese objetivo, facilitando que más jugadores disfruten de la experiencia principal, vuelvan a conectarse con sus amigos y sigan formando parte de nuestra comunidad global", añadió.

"Durante una década, la franquicia PUBG ha reunido a jugadores de todo el mundo, y PUBG MOBILE ha llevado ese legado a millones de usuarios en dispositivos móviles", declaró Taeseok Jang, director de Publicación Global de KRAFTON y PUBG STUDIOS. "PUBG MOBILE FLASH representa el siguiente capítulo de esta historia".

PUBG MOBILE FLASH incorpora optimizaciones de rendimiento y gráficos para una experiencia más fluida en más dispositivos. Durante la beta se implementaron mejoras: aumento del 10 % en la tasa promedio de FPS, mejora del 10 % en la estabilidad de la tasa de fotogramas, reducción del 3 % en consumo de energía, del 12 % en uso de memoria, del 15 % en tiempo de visualización de la pantalla de inicio y del 20 % en tiempo de carga de partidas. Es compatible con dispositivos de al menos 2 GB de RAM, con opciones de 25, 30, 40 y 60 FPS según el dispositivo.