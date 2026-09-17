El legado del Acura NSX cobra vida en una edición de Mattel Brick Shop Hot Wheels

Acura NSX redefinió el concepto de los superdeportivos al combinar desempeño, tecnología e innovación con una experiencia de conducción pensada para el uso diario. En el marco del 40 aniversario de Acura, Mattel Brick Shop™ celebra su legado con una edición que acerca uno de los modelos más emblemáticos de la marca a coleccionistas y entusiastas de todas las edades, en su nueva línea Hot Wheels.

NSX marcó un antes y un después en la industria automotriz. Considerado el primer superdeportivo de Acura, revolucionó el segmento al combinar un desempeño sobresaliente con la confiabilidad y un gran manejo para el día a día. Su perfil bajo, diseño superligero y motor de altas revoluciones se complementaban con innovaciones inéditas para su época, como el primer monocasco totalmente de aluminio y el sistema de distribución variable VTEC™, además de niveles de calidad, confort y refinamiento poco comunes entre los deportivos de entonces.

El desarrollo del Acura NSX 1990 también contó con la participación de Ayrton Senna, cuyas evaluaciones contribuyeron al perfeccionamiento del chasis. Como parte de este proceso, el vehículo fue sometido a pruebas en el legendario circuito de Nürburgring, en Alemania, donde los ingenieros de Acura reforzaron la rigidez estructural de la carrocería para ofrecer una respuesta más precisa y una conexión más directa entre el conductor y el vehículo.

El nombre NSX surgió del concepto NS-X (New Sports eXperimental), donde la "X" representaba una variable que simbolizaba lo desconocido. Gracias a la gran aceptación del prototipo durante su presentación en 1989, Acura decidió adoptar oficialmente el nombre NSX para el modelo de producción, convirtiéndolo en un ícono de la marca.

La nueva edición de Mattel Brick Shop™ x Hot Wheels® captura la esencia del diseño, las proporciones y el carácter que convirtieron al Acura NSX en un referente de la industria automotriz, permitiendo que aficionados y coleccionistas revivan la historia de uno de los modelos más importantes de la marca.

Con 876 piezas y una escala 1:16, el set de Mattel Brick Shop ofrece una recreación detallada del Acura NSX, e incluye piezas adicionales para personalizarlo, una hoja de calcomanías, tapas metálicas para las ruedas, una placa de colección y un vehículo metálico exclusivo. Además, puede ensamblarse como Honda NSX o Acura NSX gracias a sus placas intercambiables y la posibilidad de configurar el volante del lado izquierdo o derecho.