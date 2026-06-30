Honor Of Kings se une a InuYasha para presentar aspectos exclusivos y nuevas experiencias de juego

A partir del 27 de junio y hasta el 26 de julio, Honor of Kings, el MOBA más jugado a nivel mundial, une fuerzas con la icónica serie de anime japonesa InuYasha para revivir una leyenda atemporal. La colaboración combina el espíritu de la batalla, los vínculos y las decisiones que marcaron la historia del anime, e incorpora nuevos aspectos temáticos, duendecillos y fondos exclusivos, ofreciendo una experiencia inmersiva tanto para los jugadores actuales como para aquellos que se incorporen al juego por primera vez.

Como parte de esta colaboración, del 27 de junio al 26 de julio se habilitará el Sorteo de la Suerte, a través del cual los jugadores podrán optar a una variedad de premios, incluidos aspectos temáticos y fondos exclusivos inspirados en el universo de InuYasha.

Al iniciar sesión por primera vez en la página del evento, los jugadores recibirán una Moneda de Deseo de InuYasha gratuita, y podrán obtener monedas adicionales mediante el botón "Obtener" dentro de la interfaz principal. Además, el primer intento de cada día contará con un descuento del 50 %, lo que permitirá participar por solo 25 fichas. Esta oferta se reiniciará diariamente a las 5:00 UTC±0 y permanecerá activa hasta el final del evento.

Dentro del evento, será posible realizar un tiro individual utilizando 50 fichas o una Moneda de Deseo de InuYasha, así como efectuar 10 tiros por 475 fichas. Las Monedas de Intercambio de InuYasha obtenidas podrán canjearse por recompensas exclusivas, entre ellas los aspectos InuYasha - Electroimpacto y Sesshomaru - El Segador Sombrío, además de un fondo temático y el duendecillo Shippo.

Cada tiro otorgará una insignia y, al reunir cuatro, se activará una tirada especial que podrá recompensar a los jugadores con Monedas de Intercambio o un aspecto aleatorio. En caso de obtener un aspecto repetido, este se convertirá automáticamente en monedas de intercambio. Asimismo, los aspectos de InuYasha y Sesshomaru podrán intercambiarse en el Mercado de Consignación, lo que permitirá a los jugadores comerciar y ampliar sus colecciones.

Por otro lado, del 27 de junio al 3 de julio se llevará a cabo un evento especial de recargas. Los jugadores que realicen una recarga diaria de cualquier monto recibirán una moneda adicional para participar en el sorteo y obtener recompensas relacionadas con la colaboración.

Finalmente, Honor of Kings invita a la comunidad a participar en el Concurso de Diseño de Moda Flowborn 2026, en el que los jugadores podrán crear atuendos para La Voz del Flujo masculina y femenina. Los mejores diseños recibirán premios en efectivo, marcos de avatar exclusivos y títulos especiales, además de la oportunidad de convertirse en atuendos oficiales dentro del juego. El periodo de envío estará abierto del 27 de junio al 12 de julio y los ganadores se anunciarán el próximo 8 de agosto.