Obama reacciona a derrota de Trump y republicanos: pide líderes que unan a EU

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó un contundente mensaje tras el revés electoral de Donald Trump, luego de que el Partido Demócrata arrebatara a los republicanos la mayoría de la Cámara de Representantes y consiguiera triunfos cruciales en el Senado, en las elecciones intermedias de Estados Unidos

A través de su cuenta de la red social X, Obama consideró que los resultados reflejan el rechazo de los ciudadanos a la división política y su exigencia de contar con representantes que ofrezcan soluciones a los problemas del país.

Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quieren una política que una a las personas en lugar de dividirlas, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”, expresó el exmandatario.

Obama destaca exigencia de cambio tras resultados electorales en EU

El expresidente también reconoció el trabajo de los candidatos demócratas que participaron en la contienda electoral en distintas regiones del país, incluidas algunas que anteriormente eran consideradas poco favorables para su partido. Destacó que, pese a sus diferentes orígenes y posiciones políticas, compartieron valores y el compromiso de representar los intereses de sus comunidades.

Obama extendió su agradecimiento a los funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos que participaron en la organización de los comicios y contribuyeron a garantizar el desarrollo de la jornada.

Asimismo, señaló que, pese a que a la administración de Donald Trump todavía le restan dos años en el poder, los resultados abren una nueva etapa para los demócratas, quienes deberán aprovechar los espacios de representación que consiguieron para impulsar cambios, evitar mayores afectaciones y preparar el terreno para el futuro.

Demócratas arrebatan la Cámara de Representantes a Trump

Los resultados preliminares de las elecciones intermedias representaron un revés para el presidente Donald Trump y el Partido Republicano, luego de que los demócratas consiguieran la mayoría de la Cámara de Representantes, además de avanzar en la disputa por el Senado.

De acuerdo con una de las proyecciones, el Partido Demócrata obtendría al menos 244 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una cifra superior a los 218 necesarios para alcanzar la mayoría. Para conseguirla, los demócratas necesitaban una ganancia neta de apenas tres posiciones.

El conteo todavía continuaba en varios estados, por lo que las cifras y proyecciones eran preliminares y estaban sujetas a actualización.

En el Senado, donde los republicanos defendían una ventaja de 53 legisladores frente a 47 demócratas, el partido opositor consiguió adjudicarse las contiendas de Carolina del Norte, con Roy Cooper, y Texas, con James Talarico, con lo que arrebató al menos dos escaños al Partido Republicano.

Baja aprobación de Trump, otro factor de las elecciones intermedias

El resultado electoral se produjo en un escenario marcado por los bajos niveles de aprobación del presidente estadounidense. Antes de la jornada, una encuesta de opinión situaba el respaldo a Trump en 35 por ciento.

Además, un sondeo realizado entre votantes por una agencia de noticias encontró que cerca de seis de cada 10 estadounidenses desaprobaban su gestión presidencial.

La misma encuesta reveló que alrededor de siete de cada 10 ciudadanos consideraban que el Congreso debía establecer mayores contrapesos al presidente, una postura que también quedó reflejada entre las preocupaciones expresadas por los votantes durante estos comicios.

*mcam