La bancada hispana del congreso estadounidense espera agregar 50 nuevos miembros

La bancada hispana en el congreso estadunidense informó este miércoles que espera agregar 50 nuevos miembros a su organización, como resultado de las elecciones de medio término, y con esa nueva fuerza defender a las familias inmigrantes y buscar que caminos a la ciudadanía estadunidense.

La elección del martes “convierte en el Caucus Hispano del Congreso en el más grande en la historia”, informó esa organización.

La bancada proporcionó sus declaraciones aun cuando todavía avanzan conteos de votos es estados del Pacífico, especialmente California, con varios resultados de candidatos latinos pendientes.

El crecimiento 50 nuevos miembros en una sola elección, “es un testimonio de las comunidades, generaciones de líderes y defensores que lucharon para garantizar que los latinos tuvieran un lugar en el congreso y una voz en la configuración del futuro de nuestra nación”, explicó.

La nueva lista oficial será revelada en diciembre, cuando la bancada cumpla 50 años, en una ceremonia que dedicará a la recientemente fallecida dirigente de los derechos civiles y laborales Dolores Huerta.

Hace cincuenta años, se fundó el Caucus Hispano del Congreso para garantizar que las comunidades latinas tuvieran voz en los pasillos del poder. Hoy, esa misión es más importante que nunca y nuestro creciente número de miembros es una prueba de lo lejos que hemos llegado”, indicó.

Sabemos que el trabajo que tenemos por delante sigue siendo urgente: defender a las familias inmigrantes y luchar contra los ataques, la detención y la deportación de nuestros vecinos; promover un sistema de inmigración que sea humano, justo y proporcione un camino hacia la ciudadanía”, se propone la bancada como siguiente meta.

También “reducir los costos y ampliar las oportunidades económicas; proteger nuestros derechos civiles; y lograr resultados para las familias que representamos”.