Trump culpa a Fox News de derrota republicana

El presidente Donald Trump culpó a la cadena de noticias Fox News por los resultados electorales del martes que concedieron claramente las mayorías del congreso y el senado a los demócratas.

Fox News “es el responsable de estas pérdidas”, declaró el presidente en mensaje en Truth Sociual.

Dijo que la cadena noticiosa provocó la derrota republicana “al enfrentarse constante y consistentemente a la oposición dumócrata (sic), y cosas peores”.

Criticó que Fox perdió el 27 por ciento de su audiencia “por conceder demasiado tiempo en cubrir a los Demócratas Trastornados por Trump”.

El mandatario criticó por momentos específicamente al ex alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ahora comentarista de noticias, y a la conductora Jessica Tarlov, a quien le envió un mensaje de texto en vivo. También mencionó a su copresentador Greg Gutfeld para quejarse.

El presidente dijo que la derrota republicana se debió a que Fox News tuvo “la peor” de las cuberturas sobe la jornada electoral. La llamó “realmente terrible”.

Luego de las acusaciones de Trump, los comentaristas de Fox, incluida la exsecretaria de prensa Karoline Leavitt, evitaron regresar las acusaciones a Trump y, en cambio, atribuyeron las pérdidas republicanas a un presunto sesgo de los medios de comunicación en favor de los demócratas y a la efectiva campaña del Partido Demócrata.

Fox ha sido durante los dos periodos presidenciales de Trump su medio favorito para difundir opiniones personales y llegar a sus seguidores constantemente. Durante su primer periodo presidencial Trump hablaba cada noche en vivo en programas de esa cadena.