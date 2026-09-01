Víctima del ataque en Times Square era Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America

La vicepresidenta de Bank of America, Erin Piacenti, falleció el lunes después de ser apuñalada en Times Square, Nueva York, en un ataque que las autoridades describieron como aparentemente aleatorio y sin provocación.

Piacenti, de 32 años y residente de Nueva Jersey, fue atacada cerca de la Séptima Avenida y la Calle 42 Oeste poco después de las 4:20 p.m., según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). La ejecutiva resultó herida en el abdomen y murió posteriormente en el hospital.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, informó que una mujer armada con varios cuchillos apuñaló a dos personas en Times Square antes de ser confrontada por la policía. Los agentes utilizaron una pistola Taser y posteriormente dispararon sus armas cuando la agresora se aproximó hacia ellos con los cuchillos en la mano.

Las autoridades identificaron a la responsable como Pamela Cisneros, de 49 años, quien portaba dos cuchillos grandes en el momento del ataque.

Tras ser alcanzada por los disparos, fue trasladada al hospital Bellevue, donde murió. La División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD abrió una pesquisa para esclarecer las circunstancias del tiroteo policial.

Además de Piacenti, un hombre de 68 años fue apuñalado en el abdomen tras salir del metro cerca de la Calle 41 Oeste. El martes permanecía hospitalizado en condición estable en Bellevue.

El gigante bancario estadounidense confirmó la muerte de Piacenti y expresó sus condolencias en un comunicado.

Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa compañera de equipo a la que echaremos mucho de menos. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todos sus seres queridos”

Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de selección empresarial y conflictos en la división global de banca corporativa y de inversión de Bank of America. La institución la describió como una integrante valiosa de su equipo.

Piacenti se graduó de la Universidad de Pensilvania en 2016 y posteriormente de la Facultad de Derecho de Fordham en 2021. Su carrera se desarrolló en el sector financiero y jurídico, hasta ocupar un cargo directivo en uno de los bancos más grandes de Estados Unidos.