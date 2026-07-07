Toros se enfrentan a leones que los acechaban en calles de la India | VIDEO

Dos leones asiáticos en peligro de extinción protagonizaron un tenso y extraño encuentro con dos toros en una calle de la aldea de Amrapur, en el estado de Gujarat, India. La escena, captada por cámaras de seguridad durante la noche, muestra cómo los felinos intentan acercarse sigilosamente a las reses, pero terminan retirándose cuando estas reaccionan y les hacen frente.

En las imágenes se observa una calle prácticamente desierta, iluminada únicamente por el alumbrado público. Dos toros permanecen acostados sobre el pavimento, aparentemente descansando con tranquilidad, mientras el entorno luce completamente silencioso.

Pocos segundos después aparecen dos leones asiáticos que avanzan con cautela por la calle. Los animales caminan lentamente, observando a los toros y reduciendo poco a poco la distancia que los separa. Su comportamiento refleja una actitud de acecho mientras buscan acercarse sin ser detectados.

Cuando los felinos están a escasos metros, los toros perciben su presencia y reaccionan de inmediato. Ambos se incorporan rápidamente y adoptan una postura firme, colocándose frente a los leones en señal de defensa.

La inesperada respuesta cambia por completo la situación. En lugar de retroceder, los toros avanzan unos pasos con determinación, obligando a los leones a detenerse. Durante algunos instantes los cuatro animales permanecen frente a frente, evaluando los movimientos del otro.

Al notar que los toros no retroceden y mantienen una actitud desafiante, los leones comienzan a perder terreno. Primero se alejan lentamente y luego optan por retirarse por completo, abandonando el intento de ataque sin que se produzca un enfrentamiento físico.

Los toros permanecen en pie durante algunos segundos, vigilando la dirección en la que se marchan los felinos, hasta comprobar que ya no representan una amenaza. La grabación concluye con los leones alejándose de la zona mientras las reses conservan el control del lugar.

El hecho ocurrió en Amrapur, una aldea situada cerca del Parque Nacional de Gir, el único hábitat natural del león asiático. Esta especie se encuentra en peligro de extinción y, según las estimaciones más recientes, su población ronda los 670 ejemplares, concentrados principalmente en esa región del estado de Gujarat.

Los avistamientos de leones fuera del bosque de Gir son relativamente frecuentes en las comunidades cercanas, donde ocasionalmente recorren caminos y poblados en busca de alimento. Sin embargo, en esta ocasión, el intento de aproximación terminó de forma inesperada cuando los dos toros hicieron frente a los depredadores y lograron ahuyentarlos sin sufrir lesiones.