¿Habrá bancos y clases el 2 de noviembre? Estos servicios suspenderán actividades

Mañana 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de Muertos, algunas instituciones suspenderán sus actividades, por lo que es importante tomar precauciones si tienes programado realizar algún trámite, acudir al banco o llevar a cabo pendientes.

Aunque esta celebración tiene gran importancia en México, no está contemplada como un día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, esto no significa que todos los establecimientos e instituciones mantengan sus operaciones habituales.

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¿Los bancos abrirán el 2 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de días inhábiles de la Asociación de Bancos de México (ABM), el 2 de noviembre está considerado como una fecha en la que las instituciones bancarias suspenden sus operaciones.

Por ello, no habrá atención al público en las sucursales durante esa jornada. Si necesitas realizar algún movimiento, puedes recurrir a las aplicaciones bancarias o a los cajeros automáticos, que cuentan con servicios disponibles fuera de los horarios de atención.

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¿Habrá clases el 2 de noviembre?

Los estudiantes de educación básica tampoco tendrán que acudir a las aulas. El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla el lunes 2 de noviembre como una fecha de suspensión de labores docentes.

De esta manera, alumnos y maestros tendrán un día sin actividades escolares, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

¿Los supermercados y tiendas departamentales abrirán?

A diferencia de los bancos y las escuelas, los supermercados y las tiendas departamentales no tienen contemplada una suspensión general de actividades para esta fecha.

Debido a que el 2 de noviembre no está establecido como descanso obligatorio por la legislación laboral, se espera que estos establecimientos trabajen en sus horarios habituales. No obstante, es recomendable consultar directamente con cada tienda para confirmar si existe algún ajuste en su servicio.

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¿Cuál será el próximo día de descanso obligatorio en noviembre?

Aunque el Día de Muertos no representa un feriado oficial para los trabajadores, noviembre sí contempla un descanso obligatorio establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Se trata del tercer lunes de noviembre, fecha en la que se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, cuyo día histórico es el 20 de noviembre.

En 2026, este descanso corresponderá al lunes 16 de noviembre, por lo que será el próximo puente oficial del año.

¿Qué pasa si trabajas durante un día de descanso obligatorio?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las personas que deban prestar sus servicios durante un día marcado como descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además de su salario correspondiente al descanso, un pago doble por el trabajo realizado. Esto significa que deberán recibir el equivalente a un salario triple por esa jornada.

En caso de que tu empleador no respete esta disposición o tengas dudas sobre el pago que te corresponde, puedes solicitar orientación al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral mediante los teléfonos 800 911 7877 y 800 717 2942.