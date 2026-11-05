Uruguay afina últimos detalles para visita del Papa León XIV

En Montevideo, Uruguay, se afinan los últimos detalles para la visita del Papa León XIV; el primer evento se realizará en la plaza principal del centro histórico.

Aunque es un país laico, los feligreses esperan con entusiasmo la visita.

“Está muy tranquilo, pero se recibe con mucha esperanza, acá muy tranquilo el país, pero pienso que cuando venga se va a notar bastante”, comentó un feligrés uruguayo.

En las calles de Montevideo se percibe poca algarabía y fervor por la visita papal, se observan apenas unos cuantos puestos callejeros con souvenirs de su visita a Uruguay.

Tenemos mucha fe y nos gusta que venga el Papa, con mucho orgullo lo vamos a esperar”, agregó otra feligrés católica.

Por lo menos en Chile no le han dado mucha visibilidad que venga el Papa, por acá nosotros no sabíamos”, resaltó una turista chilena.

Han pasado 38 años desde que un Papa visitó Uruguay, fue Juan Pablo Segundo en 1987 y 88.

Mientras que un sacerdote católico destacó que es “una gran expectativa de lo que nos va a decir”.

El primer evento del Papa en Uruguay será a la una y media de la tarde, hora de la Ciudad de México, después asistirá a la catedral de Montevideo, donde oficiará una misa con sacerdotes y seminaristas locales, para así finalizar su primer día en el país sudamericano.

León XIV visitará uno de los barrios más pobres

El papa León XIV comenzará el viernes su gira sudamericana en Uruguay, el país más secular del continente, donde sus seguidores esperan que atraiga multitudes no solo como líder religioso sino también como jefe de Estado y figura global.

El pontífice llegará a la capital uruguaya en la escala inicial de un recorrido que lo llevará también a Argentina y Perú, su primer viaje tras haber sido diagnosticado con un cáncer de pulmón por el que fue intervenido en octubre.

En Uruguay, León XIV oficiará una misa en Paysandú, 400 kilómetros al norte de Montevideo, estará en Casavalle, considerado uno de los más barrios pobres y violentos de la capital, y concluirá su actividad el domingo en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres -la santa patrona del país- en la ciudad de Florida, antes de trasladarse a Buenos Aires.

Se trata de la tercera visita de un papa a Uruguay, donde solo un 30% de la población se declara católica y cerca de un 9% es practicante. El único pontífice que visitó antes el país fue Juan Pablo II en dos ocasiones, la última hace 38 años.

Para un país tan secular es una visita que los católicos esperan con mucha alegría, pero es algo que no se restringe solo a ellos porque se trata de una figura de nivel mundial que visita Uruguay", dijo a Reuters el sociólogo uruguayo Néstor Da Costa. "Es una figura que está teniendo una relevancia sustancial".

La visita de León XIV tendrá como desafío el diálogo entre una iglesia poco influyente y una sociedad secularizada en la que cerca de un 20% se declara ateo, según Da Costa.

Tradición secular

Para muchos uruguayos, la visita del Papa se percibe menos como una peregrinación religiosa que como un gran acontecimiento internacional. Se espera que hasta 60.000 visitantes asistan a su principal vigilia de oración el sábado en el estadio Centenario, que albergó la primera Copa del Mundo en 1930.

En el Uruguay también a todo el mundo le entusiasma saber que en esos días seremos noticia en el mundo (...) creo que aún a la gente que no es creyente le parece fantástica la posibilidad de que un Papa venga al Uruguay", señaló Miguel Pastorino, filósofo experto en religión.

Que la visita del Papa no es solamente la de un líder religioso, sino de un jefe de Estado y de alguien que también es un líder moral global, sin lugar a dudas, que trasciende lo religioso profundamente", agregó.

La fuerte tradición secular de Uruguay se remonta a las oleadas de inmigrantes que llegaron huyendo de Europa en el siglo XIX y a la formación de sus élites en Francia.

El país fue el segundo en América Latina después de México en establecer una separación radical entre Iglesia y Estado a comienzos del siglo XX además de ser pionero en aprobar leyes como la del matrimonio civil obligatorio o el divorcio.

Pastorino señaló que en Uruguay nunca llegó a consolidarse el marcado predominio cultural católico que se observa en otras partes de América Latina, en parte porque la Iglesia católica llegó relativamente tarde y, desde sus inicios, tuvo que competir con el protestantismo, la masonería y el pensamiento progresista.

Esa ruptura propició por ejemplo el cambio de nombre de más de 30 pueblos y de los feriados que en Uruguay se llaman Día de la Familia en lugar de Navidad o Semana de Turismo en vez de Semana Santa.

Uruguay fue uno de los primeros en la región en despenalizar el aborto en 2012 y reconocer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo al año siguiente.

En el centro de Montevideo, Amaya, una estudiante que forma parte de un coro que cantará junto al papa, espera que durante su visita, León dé continuidad al mensaje de su antecesor, Francisco, a los jóvenes.