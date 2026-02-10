Gustavo Petro denuncia nuevo intento de atentado; su helicóptero fue amenazado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un nuevo intento de atentado en su contra. “Anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar. Ni siquiera prendieron luces donde debía aterrizar”, declaró durante un Consejo de Ministros en Montería.

Petro aseguró que existía un plan para ponerle sustancias psicoactivas en el carro, con el objetivo de sabotear su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Hay un general que ordene retirar de la policía, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y destruir la reunión con Trump de alguna manera; hay una acción de poner presos injustamente a personas cercanas”, afirmó.

Señalamientos contra la oposición

El mandatario vinculó estas acciones con sectores del uribismo, a quienes acusó de querer ganar las elecciones mediante fraude. “El candidato de Espriella dijo que nos iba a destripar, no nos vamos a dejar”, añadió, denunciando amenazas directas contra su seguridad y la de su entorno político.

Petro advirtió que estas presuntas acciones no solo afectan su seguridad personal, sino que también ponen en riesgo la institucionalidad y los procesos democráticos del país. Según sus declaraciones, las maniobras de sabotaje buscan desestabilizar el gobierno y condicionar el escenario político de cara a las próximas elecciones.

La reunión con Donald Trump

Pese a las denuncias de sabotaje, la reunión entre Petro y Trump se llevó a cabo el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca. El encuentro duró alrededor de dos horas y se desarrolló a puerta cerrada, sin acceso a la prensa. Según fuentes oficiales, el objetivo fue relanzar la relación bilateral tras meses de tensiones diplomáticas.

Petro llegó a Washington en la madrugada del 2 de febrero y fue recibido por el Servicio Secreto estadounidense. Durante la reunión, ambos mandatarios discutieron temas clave como seguridad regional, lucha contra el narcotráfico, comercio, migración y cooperación energética. Al finalizar, Petro calificó el encuentro como “positivo”, mientras Trump aseguró que su homólogo colombiano “se mostró muy amable” tras las tensiones previas.

La reunión marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se habían visto afectadas por desencuentros públicos y acusaciones cruzadas. El diálogo buscó establecer una hoja de ruta para fortalecer la cooperación en temas sensibles y reducir la tensión política entre ambos gobiernos.